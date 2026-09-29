부산시의회 운영위, 시장 비서실 소관 명시…행정 점검 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회 운영위가 29일 비서실 소관을 정비했다
- 시장 비서실을 운영위 소관에 넣어 점검 근거를 마련했다
- 조례안은 본회의 심의를 거쳐 최종 의결될 예정이다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시장 비서실이 부산시의회 운영위원회 소관으로 명시됐다. 시정에 대한 의회의 점검 범위를 분명히 하기 위한 조치다.
부산시의회 운영위원회는 29일 오전 회의를 열고 '부산시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부개정조례안'을 위원회안으로 채택하는 등 4건의 안건을 처리했다고 밝혔다.
개정안은 부산시 조직개편에 맞춰 상임위원회별 소관 업무를 조정하는 내용을 담았다. 운영위원회 소관에는 '시장 비서실 소관에 속하는 사항'을 새로 명시했다.
이에 따라 시장 비서실 업무에 대한 소관이 명확해지고, 행정사무감사 등 의회 차원의 점검도 제도적 근거 아래 이뤄질 수 있게 됐다.
상임위원회별 소관도 개편된 부산시 행정기구에 맞춰 정비했다. 신설된 인구청년정책국과 시민경제국은 기획재경위원회가 맡는다.
시민생활국과 해양수도전략실은 해양도시안전위원회 소관으로 정리했다. 농업기술센터는 기획재경위원회, 건설본부는 건설교통위원회, 부산도시공사는 해양도시안전위원회가 각각 담당한다.
운영위원회는 상임위원회 간 협의와 조정을 거쳐 기관·부서별 업무 연관성을 반영했다고 설명했다. 이날 처리한 개정안은 제340회 임시회 본회의 심의를 거쳐 최종 의결될 예정이다.
김재운 운영위원장은 "조직개편에 따른 상임위원회별 소관을 정비하고 시장 비서실에 대한 의회의 점검 기반을 분명히 하는 데 의미가 있다"면서 "시민의 눈높이에서 시정을 점검하고 내실 있는 의회 운영을 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com