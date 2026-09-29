고양특례시, 택시·경찰과 손잡고 '시민 참여형 교통환경개선' 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 고양시는 28일 생활 교통 불편 개선 타운홀 미팅을 열었다.
- 택시 종사자·경찰과 정체 구간 신호개편 등 방안을 논의했다.
- 시급 과제는 패스트트랙으로 즉시 추진할 계획이다.
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 시민들이 일상에서 겪는 교통 불편을 신속하게 개선하고 출퇴근 시간을 단축하기 위해 택시 운수 종사자와 경찰 등 관계 기관과 함께 '생활 교통환경 개선'에 나섰다.
29일 시에 따르면 지난 28일 고양시청 대회의실에서 택시 운수종사자(개인·법인·노조)와 고양시 주차교통과, 교통정책과 및 도로관리 부서 관계자, 관할 경찰서 교통안전 심의 담당자 등 30여 명이 참석한 가운데 '출퇴근 30분 단축을 위한 교통 환경 개선 타운홀 미팅'을 개최했다.
이번 타운홀 미팅은 민선 9기 교통 정책의 주요 목표인 '함께하는 교통혁신, 순환하는 경제도시'와 '출퇴근 시간 30분 이상 단축'을 위한 구체적인 실행 방안을 모색하고, 교통 현장에서 발생하는 불편 사항을 개선하기 위해 마련됐다.
특히 도로 현장을 누구보다 잘 아는 택시 운수종사자들이 '움직이는 교통 모니터'로서 제안한 현장 의견을 시와 경찰 관계자가 즉시 검토하는 '원스톱 피드백' 방식으로 진행됐다.
사전 접수된 현장 제보 분석 결과를 바탕으로 상습 정체 구간의 신호 체계·연동 개편 방안, 위험 도로 선형 개선, 차선 재배치, 안전 시설물 확충 방안 등 시민 체감도가 높은 과제들이 집중 논의됐다.
참석자들은 현장 자유 발언을 통해 교차로 차로 조정, 병목 구간 신호 개선 등 구체적인 방안을 제시하고 시는 제안 내용을 관할 경찰서 교통안전심의위원회에 최우선 안건으로 상정을 요청하는 등 시급한 항목은 즉각 시행하는 '패스트트랙(Fast-Track)' 절차를 밟을 예정이다.
민경선 시장은 "민선 9기 교통정책의 성패는 시민들이 매일 겪는 정체와 환승 불편, 교통 사각지대를 얼마나 빠르게 찾아 해결하느냐에 달려 있다"라며 "출퇴근 시간 30분 단축이라는 목표를 위해 현장의 작은 불편부터 신속하게 찾아 해결하고, 시민들에게 여유 시간을 돌려드리겠다"고 말했다.
한편 고양시는 이번 타운홀 미팅에서 논의된 생활 교통 개선과 함께, 출퇴근용 '고양 편하G버스' 30개 노선 신설 및 2027년 상반기 마을버스 중심 노선 개편, AI 기반 지능형 교통체계(ITS) 신호 효율화, 중장기 철도망 구축 등 생활교통부터 철도까지 아우르는 '교통 혁신'을 차질 없이 추진할 계획이다.
skyimhan@newspim.com