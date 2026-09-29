임실군, 반려동물산업·동반여행 활성화…제도 기반 구축

AI 핵심 요약beta
- 임실군이 29일 반려동물산업 육성 조례 등 3건을 가결했다
- 반려동반 여행·관광환경 조성 위한 제도적 기반을 마련했다
- 오수의견 관광지와 연계한 체류형 관광 육성에 속도를 낸다
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오수의견 관광지 운영 기준 마련…펫토피아 등 연계사업 추진
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군이 반려동물산업을 육성하고 반려동물과 함께하는 여행 수요에 대응하기 위한 제도적 기반을 마련하며 친화관광지 조성에 속도를 낸다고 29일 밝혔다.
군이 제355회 임실군의회 정례회에 상정한 ▲임실군 반려동물산업 육성 및 지원 조례 ▲임실군 반려동물 동반여행 활성화 조례 ▲임실군 오수의견 관광지 관리 및 운영 조례 등 3건이 모두 가결됐다.
반려동물산업 육성 및 지원 조례에는 기본계획 수립, 창업과 기술개발 지원, 전문인력 양성, 연구·개발 및 보급 등의 내용이 담겼다.
이를 토대로 관련 기업·기관·단체를 대상으로 시설과 장비 개선, 제품 연구개발, 관광상품 연계 등 다양한 지원사업을 추진할 수 있는 근거가 마련됐다.
반려동물 동반여행 활성화 조례는 반려인과 반려동물이 함께 여행하고 머물 수 있는 관광환경 조성을 주요 내용으로 한다.
반려동물 동반여행 시설 조성 및 정비, 관련 행사 운영, 숙박·식품접객업소 지원, 반려동물 축제 개최 등을 통해 관광 인프라와 콘텐츠를 확충할 계획이다.
특히 군은 주요 관광자원과 반려동물 콘텐츠를 연계해 단순 관광을 넘어 반려동물과 함께 머물고 체험하는 체류형 관광 기반을 구축한다는 방침이다.
오수의견 관광지 관리 및 운영 조례에는 운영시간과 입장료·시설 사용료, 이용제한, 위탁운영 등의 사항을 규정했다. 이를 통해 관광객 이용 편의를 높이고 관광시설을 안정적이고 효율적으로 관리할 수 있는 기반을 갖췄다.
군은 현재 운영 중인 오수반려누리와 반려견 놀이터, 다목적 광장 등 관련 시설을 활성화하고 지역 관광자원과 연계해 관광객 유입과 지역경제 활성화로 이어지도록 할 계획이다.
주요 사업으로는 세계명견테마랜드, 펫토피아 파크, K-반려문화 교감혁신센터, 펫 프렌들리 관광거점 조성사업 등을 단계적으로 추진한다.
반려동물과 사람이 함께 체험하고 배우며 휴식과 치유를 누릴 수 있는 공간과 콘텐츠를 확충하고 산업과 관광을 연계해 임실만의 반려동물 친화관광 기반을 구축한다는 구상이다.
gojongwin@newspim.com