안산시, 원곡동 체류형 '스트리트몰 조성사업' 주민설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 28일 원곡동 스트리트몰 설명회를 열었다.
- 원곡동 다문화 자원을 살린 체류형 상권을 조성한다.
- 보행환경 개선과 특화공간, 문화콘텐츠를 추진했다.
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이민근 시장 "내·외국인 누구나 찾는 안산 대표 상생형 상업공간 만들 것"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 원곡동 다문화마을특구 일원에 쇼핑과 음식, 문화, 휴식이 어우러진 체류형 상업공간을 조성하기 위한 '원곡동 스트리트몰 조성사업' 주민설명회를 개최했다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 전날 원곡동 행정복지센터에서 열린 이번 설명회는 세 번째로 마련된 자리로 사업 기본 구상과 추진 방향을 주민과 공유하고 현장의 목소리를 수렴하기 위해 진행됐다.
원곡동 스트리트몰 조성사업은 원곡동이 가진 세계 각국의 다채로운 음식과 문화를 핵심 자원으로 활용해 지역 특색을 살린 거리형 상업공간을 만드는 프로젝트다. 단순히 단발성 시설을 확충하는 데 그치지 않고 기존 상권과 유기적으로 연계해 방문객 유입과 체류 시간을 대폭 늘리는 데 주안점을 두고 있다.
핵심 사업 내용은 ▲안전하고 쾌적한 보행환경 조성 ▲지역 특성을 반영한 소매 및 음식 특화공간 구성 ▲상점가 연계 관광·문화 콘텐츠 발굴 등이다.
안산시는 이번 설명회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 사업에 반영하는 한편 조만간 지역 상인들을 대상으로 별도의 설명회를 열어 추가 의견을 수렴할 계획이다.
이민근 안산시장은 "원곡동은 세계 여러 나라의 음식과 문화가 일상 속에서 공존하는 안산의 소중한 대표 자산"이라며 "원곡동 스트리트몰이 내·외국인 누구나 가족과 함께 찾아와 즐기고 지역 상권에도 큰 활력을 불어넣는 대표 상생 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com