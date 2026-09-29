진천 농다리, AI·IoT로 안전관리 강화…10억원 투입

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 29일 농다리·미르309에 스마트 안전망 구축했다
- 과기정통부 공모 선정돼 국비 7억 포함 10억 원 확보했다
- AI 감지·침수 알림·혼잡도 분석으로 재난 대응을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 농다리와 미르 309 출렁다리 일원에 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용한 스마트 안전관리시스템을 구축한다.
진천군은 과학기술정보통신부의 '2027년 스마트빌리지 보급·확산사업' 공모에 선정돼 국비 7억 원 등 총사업비 10억 원을 확보했다고 29일 밝혔다.
군은 2027년 1월부터 6월까지 농다리 일원에 AI 기반 보행자 이상 상황 감지시스템과 스마트 주차장 침수 대응시스템을 구축할 계획이다.
추락·이탈·쓰러짐 등 위험 상황을 실시간으로 감지하고 침수 위험이 발생하면 차량 소유주에게 문자로 알려 피해를 예방한다.
관광객의 이동 동선과 혼잡도를 분석하는 유동인구 분석시스템도 도입한다.
수집된 데이터는 홍수·산불 등 재난 발생 시 대피 안내와 관광객 흐름 관리에 활용된다.
이와 함께 차량 유입 정보 분석과 기존 CCTV 통합관제시스템을 고도화해 각종 안전 정보를 통합 관리할 방침이다.
군 관계자는 "첨단 디지털 기술을 활용한 안전망을 구축해 관광객이 안심하고 찾을 수 있는 농다리를 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com