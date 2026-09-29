괴산김장축제 사전예약 내달 8일 시작…1000여 팀 선착순 모집

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 29일 2026 괴산김장축제 사전예약을 알렸다.
- 김장 체험은 10월 8일 오전 10시부터 선착순 접수한다.
- 원스톱·드라이브스루 등 1001팀을 모집하며 체험비는 동결했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 올해 김장을 충북 괴산에서 간편하게 담글 수 있는 기회가 열린다.
괴산군은 오는 11월 5일부터 8일까지 열리는 '2026 괴산김장축제'의 김장 체험 프로그램 사전예약을 10월 8일 오전 10시부터 공식 홈페이지를 통해 선착순 접수한다고 29일 밝혔다.
올해는 원스톱 김장과 드라이브스루 김장 등 두 가지 방식으로 운영하며총 1001팀을 모집한다.
원스톱 김장은 700팀, 드라이브스루 김장은 280팀을 대상으로 진행한다.
100kg 이상 대량 김장 프로그램도 별도로 마련해 21팀을 모집할 예정이다.
특히 드라이브스루 김장 장소를 기존 문화체육센터 옆 도로에서 괴산종합운동장으로 옮겨 참가자들의 주차와 체험 편의를 높이고 교통 혼잡도 줄일 계획이다.
체험비는 고물가에 따른 소비자 부담을 고려해 지난해와 같은 수준으로 동결했다.
20kg 기준 일반 세트는 14만8000원, 친환경 세트는 17만원이며 10kg 기준으로는 각각 7만6000원, 8만6000원이다.
군 관계자는 "온 가족이 함께 쉽고 편안하게 김장하며 청정 괴산의 맛과 넉넉한 정을 느낄 수 있도록 축제 준비에 내실을 기하겠다"고 말했다.
예약은 축제 공식 홈페이지에서 가능하다.
baek3413@newspim.com