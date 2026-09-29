경기도 양주·화성 '도시취약지역 개조' 공모 선정...국비 42억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 양주시 덕계동·화성시 안녕동이 29일 공모에 선정됐다
- 두 지역은 5년간 국비 42억 원을 지원받는다
- 노후주택 정비와 도로·공원 확충을 추진했다
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노후주택 비율 70% 이상 취약지역...폐가 철거·위험 시설 정비·공원 조성
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 양주시 덕계동과 화성시 병점구 안녕동이 대통령 직속 지방시대위원회가 주관한 2027년 '도시취약지역 생활여건 개조사업' 공모에 최종 선정돼 향후 5년간 국비 총 42억 원을 지원받는다.
29일 도에 따르면 이번 사업은 기초생활수급자 등 취약계층 비중이 높고 노후 주택이나 위험 시설이 밀집한 지역의 주거·안전·생활 인프라를 종합적으로 정비하는 사업이다. 전국 18개 선정 대상지 중 경기도에서는 양주와 화성 2곳이 포함됐다.
사업 대상지로 선정된 양주시 덕계동(1만 9299㎡, 주민 138명)은 노후주택 비율이 74.3%에 달하고 주민의 18%가 기초생활수급자인 상습 침수지역이다. 이번 사업으로 노후주택 정비와 방재 인프라 구축 등 안전 확보 조치가 우선 추진된다.
화성시 병점구 안녕동(6만 6879㎡, 주민 290명)은 노후주택 비율 73%, 불량도로 비율 84.3%로 인근 지역 개발 과정에서 상대적으로 소외되었던 곳이다. 이곳에는 도로 확·포장, 주거환경 정비, 소규모 공원 및 주차장 확충 등이 단계적으로 진행될 예정이다.
이와 함께 대학생들이 전공 지식을 활용해 마을 환경을 정비하고 문화·교육 프로그램을 운영하는 지역 연계 사업도 병행된다. 도는 공공미술, 공예, 음악, 식품 등 다양한 전공의 대학생과 주민이 함께하는 프로그램을 구상 중이다.
경기도는 공모 준비 단계부터 시와 협력해 대상지를 발굴하고 주민 의견 수렴 및 전문가 컨설팅을 지원하며 완성도 높은 사업계획을 수립해 왔다.
천병문 경기도 도시재생과장은 "도와 시, 주민이 긴밀히 협력해 국가 공모사업 선정이라는 결실을 보았다"며 "앞으로도 생활여건이 열악한 지역을 적극적으로 발굴해 도민들이 직접 체감할 수 있는 주거환경 개선을 이어가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com