코셈, 옥스포드 인스트루먼트에 '이온 폴리셔' 초도 물량 납품

AI 핵심 요약beta
- 코셈이 29일 옥스포드에 이온폴리셔를 첫 납품했다.
- 초도 물량은 약 33만달러 규모로 1년2개월 만이다.
- 유럽·북미·아시아로 공급 확대가 예상됐다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 주사전자현미경(SEM) 전문기업 코셈이 영국 옥스포드 인스트루먼트(Oxford Instruments)에 이온 폴리셔(Ion Polisher) 초도 물량을 납품한다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 지난해 7월 체결한 제조자개발생산(ODM) 공급계약 이후 약 1년 2개월 만의 납품으로, 규모는 약 33만달러(약 4억5000만원)다.
옥스포드 인스트루먼트는 재료 분석 및 연구 장비를 공급하는 글로벌 기업이다. 이번 납품을 시작으로 코셈의 이온 폴리셔는 유럽과 북미, 아시아 등 주요 시장에 공급될 예정이다.
회사에 따르면 옥스포드 인스트루먼트는 자사의 후방산란전자회절(EBSD) 분석기와 코셈의 이온 폴리셔를 패키지로 구성해 공급할 계획이다. EBSD는 전자현미경에 부착해 금속·세라믹·반도체 등 결정질 재료의 결정 구조를 분석하는 장비다. 시료를 기계적으로 연마하는 과정에서 발생하는 표면 미세 변형층이 분석 신호에 영향을 줄 수 있어 이온빔으로 표면을 정밀하게 다듬는 이온 폴리셔가 필수 전처리 장비로 꼽힌다.
코셈은 4년 이상의 제품 개발 및 평가 과정을 거쳐 지난해 옥스포드 인스트루먼트와 ODM 공급계약을 체결했다. ODM은 제조사가 설계와 개발부터 생산까지 맡는 방식으로, 주문자가 설계한 제품을 생산만 하는 주문자상표부착생산(OEM)과 다르다. 코셈이 자체 설계·개발한 장비로 글로벌 기업의 공급망에 진입한 것이다.
코셈 관계자는 "이번 초도 물량 공급을 시작으로 글로벌 판매망을 통한 당사의 이온 폴리셔 공급이 본격화될 것"이라며 "EBSD 분석과 연계한 이온 폴리싱 수요에 대응해 글로벌 시장에서 제품 공급을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com