'김기중 5이닝 역투·이태경 3타점' 상무, 울산 8-3 제압...퓨처스 챔피언 등극

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=상무 피닉스가 창단 첫해 돌풍을 일으킨 울산 웨일즈를 따돌리고 2026 KBO 퓨처스리그 챔피언 결정전 정상에 섰다.

박치왕 감독이 이끄는 상무는 28일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 메디힐 KBO 퓨처스리그 챔피언 결정전 결승에서 울산을 8-3으로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=상무 이태경이 울산과의 퓨처스리그 챔피언결정전에서 맹타를 휘둘렀다. [사진=KBO] 2026.09.28 iaspire@newspim.com

정규시즌 북부리그 1위에 오른 상무는 준결승에서 롯데 자이언츠를 5-2로 제압한 데 이어 결승에서도 승리를 거두며 우승 트로피를 들어 올렸다. 지난해 챔피언 결정전에서 KT 위즈에 패해 준우승에 머물렀던 아쉬움도 털어냈다.

반면 창단 첫 시즌 남부리그 1위를 차지하고 준결승에서 한화를 2-0으로 제압했던 울산은 결승 초반 리드를 지키지 못하며 준우승으로 시즌을 마쳤다.

경기 초반 분위기는 울산이 가져갔다. 1회초 선두타자 김서원이 볼넷으로 출루한 뒤 배영빈의 희생번트로 1사 2루가 됐다. 이어 하재훈이 상무 선발 김대호를 상대로 가운데 담장을 넘기는 2점 홈런을 터뜨려 울산이 2-0으로 앞섰다.

상무도 곧바로 반격했다. 1회말 울산 선발 오카다 아키타케가 제구 난조를 보이며 장재영, 이율예, 박한결에게 연속 볼넷을 허용했다. 무사 만루에서 이승현의 내야 땅볼로 한 점을 따라붙었고, 이후 오카다의 폭투 때 3루 주자가 홈을 밟아 2-2 균형을 맞췄다.

팽팽하던 흐름은 4회말 상무 쪽으로 급격히 기울었다. 박한결이 몸에 맞는 공으로 출루한 뒤 이승현과 박관우가 연속 볼넷을 골라 만루 기회를 만들었다. 박지환의 희생플라이로 3-2 역전에 성공한 상무는 이태경이 좌중간을 가르는 2타점 2루타를 터뜨려 5-2까지 달아났다.

상무는 5회에도 공격의 고삐를 늦추지 않았다. 박한결의 볼넷과 이승현의 중전안타로 1사 1, 3루를 만든 뒤 박관우의 내야 땅볼 때 한 점을 보탰다. 계속된 기회에서는 박지환이 적시 2루타를 날려 7-2로 격차를 벌렸다.

마운드에서는 두 번째 투수 김기중의 활약이 돋보였다. 김기중은 4회부터 선발 김대호를 이어 등판해 8회까지 5이닝 동안 2피안타 2볼넷 6탈삼진 1실점으로 울산 타선을 묶었다. 유일한 실점도 수비 실책이 겹친 비자책점이었다. 안정적인 투구로 승리를 이끈 김기중은 경기 후 챔피언 결정전 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=상무 김기중이 울산과의 퓨처스리그 챔피언결정전에 등판해 공을 뿌리고 있다. [사진=KBO] 2026.09.28 iaspire@newspim.com

상무는 7회말 승부에 사실상 쐐기를 박았다. 2사 후 박지환이 우측 담장을 직격하는 3루타를 터뜨렸고, 이태경이 곧바로 적시타를 보태 8-2를 만들었다.

울산은 8회초 마지막 추격에 나섰다. 2사 후 하재훈의 내야안타와 김시완의 볼넷으로 1, 2루 기회를 잡았고, 알렉스 홀의 내야안타 때 상무 수비진의 송구 실책이 나오면서 하재훈이 홈까지 파고들었다. 하지만 추가 득점에는 실패했다.

상무는 9회 박명근을 투입해 울산의 마지막 공격을 무실점으로 막고 8-3 승리를 완성했다.

상무 타선에서는 이태경이 4타수 2안타 3타점으로 해결사 역할을 했고, 박지환도 3타수 2안타 2타점 1득점으로 힘을 보탰다. 이승현과 박관우도 각각 타점을 올리며 고른 득점 생산에 기여했다.

울산에서는 하재훈이 홈런을 포함해 3안타 2타점 2득점으로 분전했지만, 뒤를 받쳐줄 타자가 부족했다. 선발 오카다는 정규시즌 평균자책점 2.40을 기록하고 준결승에서 7이닝 무실점 9탈삼진으로 호투했으나, 이날은 3.1이닝 동안 5실점하며 무너졌다. 안타는 1개만 허용했지만 사사구 7개를 내준 것이 결정적인 부담이 됐다.

2026 KBO 신인 드래프트에서 KT의 지명을 받은 최지만은 울산의 지명타자로 선발 출전했지만 2타수 무안타에 그친 뒤 경기 도중 교체됐다.

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