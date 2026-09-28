[2026AG] '실격 뒤집고 한국新' 남자 400m 계주, 38초43으로 값진 동메달

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 실격 위기를 극적으로 넘긴 한국 남자 400m 계주 대표팀이 한국 신기록을 작성하며 아시안게임 2회 연속 동메달을 목에 걸었다.

서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(광주광역시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 한국은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 4×100m 계주 결선에서 38초43으로 결승선을 통과했다.

[서울=뉴스핌] 서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(광주광역시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 한국은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 4×100m 계주 결선에서 38초43으로 결승선을 통과해 동메달을 획득했다. [사진 = 대한체육회] 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

한국은 중국(38초17), 대만(38초32)에 이어 3위에 올라 동메달을 차지했다. 4위 태국(38초49)과는 불과 0.06초 차였다.

메달 색깔은 동색이었지만 기록은 한국 육상 역사상 가장 빨랐다. 지난해 5월 서민준, 나마디 조엘진, 이재성, 이준혁이 아시아육상선수권대회에서 작성한 종전 한국 기록 38초49를 0.06초 앞당긴 38초43의 새로운 한국 신기록을 세웠다.

결선 진출 과정부터 극적이었다. 한국은 전날(27일) 열린 예선에서 1번 주자 김시온(국군체육부대)과 2번 주자 조엘진이 배턴을 주고받는 과정에서 인계 구역을 벗어났다는 판정을 받아 실격 처리됐다.

그러나 대한육상연맹이 곧바로 항소했고 심판진이 이를 받아들이면서 판정이 번복됐다. 극적으로 결선 무대를 밟은 한국은 하루 전의 혼란을 털어내고 레이스에 집중했다.

결선에서는 배턴 실수도 없었다. 스타트가 좋은 서민준이 첫 번째 주자로 나서 초반 흐름을 잡았고 조엘진이 두 번째 주자로 속도를 끌어올렸다. 이재성이 세 번째 주자로 질주한 뒤 마지막 주자 비웨사가 결승선까지 전력으로 내달렸다. 한국은 태국의 추격을 0.06초 차로 따돌리고 시상대 마지막 자리를 지켜냈다.

한국 남자 계주가 아시안게임 시상대에 오른 것은 2개 대회 연속이다. 2023년에 열린 2022 항저우 아시안게임에서도 동메달을 획득했던 한국은 이번에는 한국 신기록까지 갈아치우며 다시 한번 동메달을 수확했다.

이번 대표팀의 주축은 모두 20대 초중반이다. 특히 조엘진과 비웨사는 지난 25일 남자 100m 결선에서도 각각 4위와 5위에 오르며 한국 단거리의 경쟁력을 보여준 바 있다.

다른 계주 종목에서는 희비가 엇갈렸다. 김주하, 서지현, 김명지, 김서윤이 출전한 여자 4×100m 계주 대표팀은 결선에서 44초81을 기록해 8개 팀 중 7위에 올랐다.

장민호, 신민규, 배건율, 이재웅이 나선 남자 4×400m 계주 대표팀은 예선 2조에서 3분07초19로 5위에 그쳤지만 전체 8위로 결선행 막차를 타며 메달 도전을 이어가게 됐다.

wcn05002@newspim.com