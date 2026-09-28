BNK경남은행, IRP Home Run 이벤트…노후 준비·투자 혜택 제공

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신규 가입 고객 3000명 상품권 지급

계좌 잔액 조건으로 추가 혜택 제공

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 노후 준비와 투자 혜택을 한 번에 챙길 수 있는 개인형퇴직연금(IRP) 이벤트가 나왔다.

BNK경남은행은 IRP 고객의 노후 준비를 지원하고 다양한 연금자산 투자 기회를 제공하기 위해 오는 11월 말까지 'IRP Home Run 이벤트(오늘의 연금투자로, 내일의 노후까지 Home Run!)'를 실시 중이라고 28일 밝혔다.

IRP Home Run 이벤트[사진=BNK경남은행] 2026.09.28

이번 이벤트는 개인IRP 신규 가입 고객은 물론 기존 펀드·ETF·일임운용 고객도 참여 대상에 포함되며 BNK경남은행 모바일뱅킹앱(App)을 통해 응모와 마케팅 동의를 해야 참여할 수 있다.

이벤트 기간 중 신규 가입한 고객 선착순 3000명에게 최대 3만 원의 모바일상품권을 지급한다.

계좌 잔액이 100만원 이상이거나 잔액 10만원에 월 10만원 이상 자동이체를 1년 이상 유지하면 모바일상품권 1만원권을 제공한다.

계좌 잔액이 1000만 원 이상은 모바일상품권 2만 원권, 2000만원 이상은 모바일상품권 3만 원권을 보내준다.

BNK경남은행은 퇴직연금 수익률 제고를 위해 7개 자산운용사(미래에셋·삼성·한국투자신탁·KB·신한·키움·BNK자산운용)의 펀드·ETF를 100만원 이상 신규·추가 매수한 고객과 2개 일임사(디셈버앤컴퍼니·퀀팃투자자문)의 일임운용서비스를 100만원 이상 신규·추가 이용하는 고객에게 회사별로 선착순 500명까지 모바일상품권 1만원권을 지급한다.

모바일상품권은 해당 조건을 오는 12월 11일까지 유지해야만 받을 수 있다.

news2349@newspim.com