고양특례시, 일산호수공원·스타필드서 가을 꽃축제 연이어 개최

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1~11일 '고양가을꽃축제'

17일~25일 '고양꽃향기페스타'

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 본격적인 가을을 맞아 고양특례시가 오는 10월 일산호수공원과 스타필드 고양에서 잇따라 가을 꽃 축제를 연다

2026 고양가을꽃축제 포스터.[사진=고양시]

고양특례시는 10월 1일부터 11일까지 일산호수공원에서 '2026고양가을꽃축제'를, 17일부터 25일까지 스타필드 고양에서 '2026고양꽃향기페스타'를 개최한다고 28일 밝혔다.

'가을 팔레트(Palette)'를 주제로 열리는 고양가을축제는 국화와 댑싸리 등 다양한 가을 식물을 활용해 일산호수공원 주제광장을 정원으로 꾸민다. 지역 화훼 농가가 직접 생산한 꽃과 식물을 활용해 함께 만드는 가을정원이라는 의미를 담았다.

높이 5ｍ가 넘는 초대형 공기막 '고양고양이'와 고양고양이 토피어리 등이 설치돼 관람객을 맞는다. 코스모스와 백일홍 꽃밭을 비롯해 우주·정글·디저트를 주제로 한 테마 공간과 2027년 30주년을 맞는 고양국제꽃박람회를 기념하는 다양한 공간도 마련된다. 피크닉 공간에서는 수상 꽃 자전거도 운영한다.

직접 참여할 수 있는 프로그램도 다양하다. 정원 곳곳의 미션을 수행하는 '플라워 빙고 '꽃 낚시 강태공' 반려식물의 상태와 관리 방법을 상담받는 '찾아가는 식물병원' 등이 진행되며 의병장 밥할머니 체험관과 고양시 브랜드 관광상품 부스, 화훼 농가가 직접 참여하는 플라워 마켓도 운영된다.

고양꽃전시관에서는 국제 아트 페어 'PIATE 2026', 경기공예문화축제, 시인의 이야기와 음악이 어우러지는 토크 콘서트 등이 이어진다. 꽃 전시관 측면 광장에서는 야간 행사 대중 문화 공연과 음악, 먹거리를 즐길 수 있는 '2026 Peer 꽃마당 Festa'도 열린다.

가을 꽃 축제는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며 입장료는 무료다.

2026 고양꽃향기페스타 포스터.[사진=고양시]

이어 17일부터 25일까지 스타필드 고양에서는 '2026고양꽃향기페스타'가 열린다. 올해 2회째인 꽃향기페스타는 '블루밍 플래닛'(Blooming Planet)을 주제로 화훼 농가와 시민이 직접 만나는 팝업형 축제로 꾸며진다.

대표 프로그램인 '우주꽃 수집'은 방문객이 우주인이 돼 12개 화훼 농가 부스를 돌며 '우주꽃'을 찾는 스탬프 투어 방식으로 진행된다. 우주와 꽃을 결합한 포토존과 반려동물 동반 공간 등 체험형 콘텐츠도 마련된다.

민경선 시장은 "시민들이 가을을 즐기며 꽃과 식물을 더욱 자주 만나고 일상에서 즐길 수 있도록 두 행사를 준비했다"며 "꽃을 즐기는 경험이 일상 속 화훼 소비로 이어져 지역 화훼 농가와 산업에도 활력을 더할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com