개천절 연휴 끝…개인·외국인 '팔자'에 코스피 7000선 아래로

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'삼전닉스' 동반 약세, 반도체 대형주 부담

코스닥은 2%대 급등, 소부장·2차전지 강세

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 6일 코스피가 장 초반 상승분을 모두 반납한 뒤 낙폭을 키우며 6970선까지 밀렸다. 반면 코스닥은 반도체 소부장과 2차전지주 강세에 힘입어 2% 넘게 뛰며 910선을 웃돌고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 8분 현재 코스피는 전 거래일보다 33.63포인트(0.48%) 내린 6970.11을 기록하고 있다.

코스피는 이날 40.93포인트(0.58%) 오른 7044.67에 출발했지만 개장 직후 상승분을 반납한 뒤 하락 폭을 확대했다.

수급에서는 외국인의 매도세가 두드러진다. 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 수치까지 합산하면, 유가증권시장에서 개인은 801억원을 순매도하고 있다. 외국인은 6595억원을 순매도한 반면 기관은 2241억원을 순매수 중이다.

지난 1일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시가총액 상위 종목에서는 반도체 대형주가 약세다. 삼성전자는 전 거래일보다 0.54% 내린 27만4500원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 2.55% 하락한 179만4000원으로 180만원선을 밑돌고 있다. 삼성전자우도 0.95% 내리고 있다.

반면 삼성전기는 5.69% 급등한 167만1000원에 거래 중이다. LG에너지솔루션은 4.31%, 현대차는 1.23%, SK스퀘어는 0.69% 상승하고 있다. 삼성바이오로직스는 2.88%, 삼성생명은 2.25%, KB금융은 0.54% 하락 중이다.

코스닥은 코스피와 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 오전 11시 8분 현재 코스닥은 전 거래일보다 21.98포인트(2.46%) 오른 915.27을 기록하고 있다. 902.16으로 출발한 뒤 상승 폭을 2%대로 키웠다.

대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 수치까지 합산하면, 코스닥시장에서 개인은 1141억원을 순매도하고 있다. 외국인은 797억원, 기관은 404억원을 각각 순매도 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목에서는 반도체 소부장과 2차전지주가 강세다. 주성엔지니어링은 16.88% 급등한 27만7000원에 거래되고 있다. 심텍도 8.55% 상승 중이다. 리노공업은 3.32%, 원익IPS는 1.59%, 이오테크닉스는 0.56% 오르고 있다.

2차전지주에서는 에코프로가 6.97% 오른 9만5100원, 에코프로비엠이 9.94% 급등한 12만7200원에 거래되고 있다. 레인보우로보틱스도 3.45% 상승 중이다. HLB는 17.43% 오른 4만7500원을 기록하고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주 주식시장의 핵심 이벤트는 삼성전자 3분기 잠정실적"이라며 "삼성전자 잠정실적을 계기로 반도체 전반의 이익 추정치 상향이 재개될지, 최근 이탈 중인 외국인의 반도체 순매수가 다시 유입될지가 관건"이라고 진단했다.

plum@newspim.com