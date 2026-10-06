디지털엑스, 앱 전면 개편…생성형 AI 챗봇 및 대화형 주문 탑재

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 디지털엑스가 주요 화면을 재설계하고 생성형 AI 챗봇을 적용한 신규 모바일 앱을 6일 출시했다고 밝혔다.

이번 개편은 미래에셋그룹 편입 이후 진행된 대규모 업데이트로, 그룹의 자산관리 비전인 '미래에셋 3.0'을 기반으로 추진됐다.

[사진=디지털엑스]

디지털엑스는 국내 가상자산 거래소 중 처음으로 모바일 앱 내에 생성형 AI 챗봇을 내장했다. 이용자가 자연어로 질문하면 AI가 관련 보도 출처와 함께 시장 상황 및 가격 변동 요인을 분석해 제공하며, 이동평균선과 RSI 등 보조지표에 대한 설명도 지원한다.

매일 새벽 AI가 자산을 분석해 리포트를 제공하는 자동 진단 기능이 도입됐다. 또한 이용자의 자연어 입력에 맞춰 AI가 '주문 카드'를 생성하고, 이용자가 직접 승인해 거래를 완료하는 대화형 주문 기능도 연동됐다.

앱 사용자 환경(UI·UX)은 라이트 모드와 프로 모드로 이원화됐다. 기본 적용되는 라이트 모드는 보유 자산, 수익률, AI 시장 요약 중심의 '내 투자' 화면과 간편 주문 기능을 제공한다. 프로 모드는 일반 주문 및 호가창 중심으로 구성됐다. 차트 화면은 자체 개발 엔진으로 교체해 처리 속도를 높였다.

신규 앱 출시 기념 이벤트도 진행된다. AI 기능 이용, 모드별 주문 체결, AI 3일 이용 등 세 가지 미션을 달성한 선착순 1만5,000명(기존 회원 5,000명, 신규·휴면 회원 1만 명)을 대상으로 1인당 최대 1만원의 리워드를 지급할 예정이다.

이정우 디지털엑스 최고기술책임자(CTO)는 "매일 새벽 준비되는 AI 포트폴리오 진단과 대화형 주문은 에이전틱 자산관리의 첫 단계"라며 "향후 AI와 대화해 트레이딩 봇을 생성·운용하는 기능을 추가하는 등 AI 기반 자산관리 기능을 지속 강화하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com