에이스테크, 국내 완성차 SDV·EV 4개 차종 안테나 수주

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

OTA·고속 데이터 통신 지원 광대역 안테나 공급

차량용 안테나 사업 확대·차세대 기술 개발 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 무선통신장비 전문기업 에이스테크가 국내 완성차 업체의 차세대 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 전기차(EV) 4개 차종에 적용되는 차량용 안테나를 수주했다.

6일 에이스테크에 따르면 이번에 수주한 제품은 차량의 실시간 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)와 고속 데이터 통신을 지원하는 광대역 안테나다.

회사는 그동안 차량용 안테나 분야의 선행기술 개발을 추진해왔으며 이번 수주를 계기로 차세대 SDV와 EV용 안테나 공급을 확대한다는 계획이다.

에이스테크 로고. [로고=에이스테크]

최근 자동차 산업은 전동화와 커넥티드카, 자율주행, SDV 중심으로 전환되고 있다. 차량 내부에서 처리되는 데이터와 외부 네트워크 간 통신량이 늘면서 고속 무선통신을 지원하는 차량용 안테나 수요도 확대되고 있다는 게 회사 측 설명이다.

에이스테크는 차량용 통신 안테나 분야의 기술 개발을 이어가며 미래 모빌리티용 제품군을 확대해왔다. 이번 수주를 기반으로 국내 완성차 업체 대상 공급 경험을 축적하고 차량용 안테나 사업을 넓힐 방침이다.

회사 측은 시장조사기관 그랜드뷰리서치(Grand View Research)를 인용해 글로벌 자동차 스마트 안테나 시장이 2025년부터 2030년까지 연평균 12.3% 성장할 것으로 전망했다. 또 모르도르인텔리전스(Mordor Intelligence)는 5G NR 기반 차량용 스마트 안테나를 향후 자동차 안테나 시장의 주요 성장 분야 중 하나로 제시했다고 설명했다.

에이스테크 관계자는 "소프트웨어 중심으로 빠르게 변화하고 있는 자동차 산업에서 당사의 차량용 안테나 기술력을 인정받았다는 점에서 이번 수주는 의미가 크다"며 "특히 국내 완성차 업체의 차세대 미래 모빌리티 핵심 제품 라인업에 적용되는 차량용 안테나 공급권을 확보함으로써 당사가 차량용 안테나 분야의 기술 파트너로 자리매김하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "이번 수주를 기반으로 차량용 안테나 사업을 지속적으로 확대하고, SDV·EV 등 미래 모빌리티 시장의 요구에 대응할 수 있는 차세대 통신 안테나 기술 개발에도 역량을 집중할 계획"이라고 밝혔다.

winter1004@newspim.com