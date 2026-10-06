글로벌에스엠, 글로벌 로봇사에 관절용 정밀부품 시제품 제작

액추에이터 축·구동부 체결부품 개발

4족보행 이어 휴머노이드 등 적용 확대 추진

[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 정밀 금속부품 제조기업 글로벌에스엠이 글로벌 로봇 기업에 공급하기 위한 로봇 관절용 정밀부품 시제품을 제작하고 있다.

6일 글로벌에스엠에 따르면 회사는 글로벌 로봇 기업 연구소의 의뢰를 받아 로봇 관절에 적용되는 정밀부품 13종의 시제품을 제작 중이다.

이번에 제작하는 부품은 로봇 관절의 액추에이터 축과 구동부를 체결·고정하는 스크류 등이다. 반복적인 회전과 정밀한 위치 제어가 이뤄지는 로봇 관절에 적용되는 만큼 높은 수준의 정밀도와 체결 안정성이 요구된다는 게 회사 측 설명이다.

[사진=글로벌에스엠]

글로벌에스엠은 고객사의 설계 조건에 맞춰 제품 규격과 구조를 개발하고 시제품을 제작하고 있다. 회사는 로봇의 소형화와 고정밀화에 따라 관련 정밀 체결부품 수요가 확대될 것으로 보고 로봇용 부품 사업을 넓힐 계획이다.

회사는 지난 7월에도 글로벌 자동차·로봇 부품기업의 4족보행 로봇 프로젝트에 1차 협력사로 참여했다. 해당 프로젝트에서는 액추에이터와 감속기 등 로봇 핵심 구동계에 적용되는 정밀부품을 공급하는 방식으로 참여하고 있다.

글로벌에스엠은 향후 4족보행 로봇을 비롯해 이동형·산업용 로봇과 휴머노이드 분야로 개발 프로젝트 참여를 확대할 방침이다. 고객사의 로봇 구조와 사용 환경에 맞춘 소형·고정밀 체결부품을 중심으로 적용처를 넓힌다는 계획이다.

글로벌에스엠 관계자는 "정밀 패스너 기술과 품질관리 역량을 기반으로 로봇 핵심 구동부에 적용되는 정밀부품 개발을 확대하고 있다"며 "향후 다양한 로봇 프로젝트에 지속적으로 참여해 고객 맞춤형 제품을 개발하고 정밀부품 사업의 적용 영역을 확대할 것"이라고 말했다.

winter1004@newspim.com