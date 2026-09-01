글로벌에스엠, 2분기 영업익 85% 급증…이차전지·로봇 신사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 글로벌에스엠은 1일 2분기 실적을 크게 개선했다.
- 전장부품 판매 확대에 힘입어 영업이익이 85.2% 늘었다.
- 이차전지·로봇으로 사업을 넓혀 신성장동력을 키웠다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 정밀 금속 제조 전문기업 글로벌에스엠이 전장부품 판매 확대에 힘입어 2분기 수익성을 크게 개선했다.
글로벌에스엠은 기존 자동차 전장부품 사업을 기반으로 이차전지와 로봇 분야까지 사업 영역을 넓히며 신성장동력 확보에 속도를 내고 있다.
글로벌에스엠은 올해 2분기 연결 기준 매출액 2462만달러(약 370억원), 영업이익 181만달러(약 27억원)를 기록했다고 1일 밝혔다. 전 분기보다 매출은 5.9%, 영업이익은 85.2% 증가했다. 영업이익률은 4.2%에서 7.4%로 3.2%포인트 상승했다.
실적 개선은 전장부품을 중심으로 한 고부가가치 제품 판매 확대가 이끌었다. 글로벌에스엠은 전자기기용 초소형 정밀부품에서 시작해 자동차 전장부품으로 사업을 확대해왔으며, 최근에는 정밀 금속 가공 기술을 활용해 이차전지와 로봇 분야로 사업을 다각화하고 있다.
전장부품 사업은 중국과 베트남 법인을 중심으로 성장세를 이어가고 있다. 베트남 법인은 베트남 전기차 업체 빈패스트(VinFast)향 정밀부품 공급을 확대했고, 중국 동관법인은 화웨이의 전자·스마트카 공급망에 참여하고 있다.
글로벌에스엠은 중국과 베트남은 물론 말레이시아, 스페인 등에 구축한 생산거점을 활용해 글로벌 고객사 대응력을 강화하고 있다.
이차전지 분야에서도 성과를 내고 있다. 중국 천진법인은 전기차 배터리셀용 절삭 볼트를 개발해 국내 배터리 기업에 공급 중이다. 배터리셀 체결용 부품은 높은 정밀도와 내열성이 요구되는 만큼 기존 정밀 가공 기술을 활용할 수 있어 향후 공급 확대가 기대된다.
로봇 사업도 본격화하고 있다. 글로벌에스엠은 지난 7월 글로벌 자동차·로봇 부품 기업이 추진하는 4족 보행 로봇 개발 프로젝트의 1차 협력사로 선정됐다. 오는 10월 로봇용 정밀부품을 납품할 예정이며, 앞으로 휴머노이드 로봇 분야까지 적용 범위를 확대할 계획이다.
최근 제조업계에서는 자동차 전장부품에 활용되던 정밀 가공 기술을 로봇과 이차전지 부품으로 확장하는 사례가 늘고 있다. 고정밀·고내구성이 요구되는 산업 간 기술 연계가 가능해지면서 기존 제조기업들의 신사업 진출도 활발해지는 추세다.
글로벌에스엠은 30년 이상 축적한 단조·전조 기술을 바탕으로 스크류와 샤프트, 스프링 등 초소형 정밀 체결부품을 생산하고 있으며, 글로벌 고객사에 제품을 공급하고 있다.
글로벌에스엠 관계자는 "전기차를 비롯한 자동차 부품 사업에서 축적한 기술과 생산 경험을 이차전지와 로봇 분야에 적용해 신사업을 확대하고 있다"며 "지속적인 실적 성장세를 이어가 기업가치와 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com