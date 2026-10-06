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'정보만 유출돼도 보상?'…AI 해킹에 뚫린 은행권, '전액 보상' 기준은 아직

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AI 핵심 요약

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  • 은행들이 6일 해킹 유출 피해 전액 보상을 약속했다.
  • 금융당국은 피해 범위와 추가 유출 차단을 주문했다.
  • 보상 기준과 절차는 당국과 협의해 구체화할 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신한·KB국민·하나 피해 인정 범위·절차 아직 미정
직접송금·정보유출 별도 보상 등 금융권 공동 논의

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 금융권에서 외부 해킹에 따른 고객정보 유출이 잇따르자 은행들이 피해 발생 시 전액 보상을 약속했다. 정부와 금융당국도 신속한 피해구제를 주문하면서 은행권은 피해 인정 범위와 보상 절차 등 세부 기준을 당국과 협의해 구체화할 것으로 보인다.

6일 금융권에 따르면 최근 신한·KB국민·하나 등 금융회사 7곳에서 외부 해킹에 따른 정보유출이 확인됐다. 이번 공격은 은행의 핵심 뱅킹망보다 대출모집인이나 임직원 등이 사용하는 외부 업무시스템을 집중적으로 노린 것으로 파악됐다.

특히 해킹 과정에서 인공지능(AI)을 활용한 정황도 포착되면서 금융권을 겨냥한 공격 수법이 한층 고도화됐다는 분석이 나온다.

금융위원회와 금융감독원은 지난 4일 전 금융권 긴급 점검회의를 열고 침해사고 현황과 금융회사별 대응 상황을 점검했다. 금융당국은 사고 금융회사에 유출 정보의 범위와 소비자 피해 가능성을 신속하게 파악하고 추가 정보유출이나 금전 피해를 막기 위한 보호조치를 시행하도록 주문했다.

사안이 금융권 전반으로 확산하면서 정부도 피해보상을 주문했다. 한성숙 국무총리는 이날 금융·공공기관 개인정보 유출 관련 회의에서 금융위에 "해당 금융회사가 고객 보호, 피해보상 등도 철저히 이행하도록 감독하고 지원해 주기 바란다"고 강조했다.

[AI인포그래픽=박가연 기자] = 2026.10.06 eoyn2@newspim.com

은행들도 이번 정보유출로 인한 고객 피해를 보상하겠다는 원칙을 세웠다. 신한은행은 피해가 확인되면 2차 피해를 포함해 전액 보상하고, KB국민은행 역시 실제 손실이 이번 사고에서 비롯된 것으로 확인되면 전액 배상한다. 하나은행도 유출 정보를 악용한 2차 피해가 발생할 경우 관련 규정에 따라 보상할 계획이다.

다만 실제 적용 기준은 아직 구체화되지 않았다. 신한·KB국민·하나은행 모두 정보유출 이후 발생한 피해를 이번 사고에 따른 것으로 인정할 범위와 절차를 확정하지 않은 상태다.

은행권에서는 신한은행의 유출 규모가 가장 컸다. 해커는 대출모집인이 고객의 대출 가능 여부를 확인하는 시스템의 인증 절차를 우회해 고객정보에 접근했다. 고객 2만5727명의 이름과 휴대전화번호, 연소득, 대출 산출한도 등이 유출됐고 일부 고객의 주민등록번호와 연계정보(CI)도 포함됐다.

KB국민은행에서는 직원용 모바일 업무지원 시스템이 공격받아 고객 119명의 이름과 전화번호, 주소, 암호화된 주민등록번호 등이 유출됐다. 하나은행에서는 외부에서 접속할 수 있는 영업지원 시스템을 통해 고객 89명의 주민등록번호와 이름, 주소, 이메일, 연락처, 직장명 등이 빠져나갔다.

현재까지 유출 정보를 악용한 금전 피해는 확인되지 않았다. 다만 연소득과 대출한도, 직장명 등 금융정보까지 노출되면서 금융당국과 은행권은 보이스피싱·스미싱 등 2차 피해를 우려하고 있다.

향후 피해가 발생하면 이번 정보유출과의 연관성을 확인하는 게 우선이다. 보이스피싱은 이번 사고 이전부터 발생해온 만큼 은행권에서도 실제 피해가 접수되면 유출 정보가 범죄에 활용됐는지 등을 개별적으로 살펴봐야 한다는 입장이다.

한 시중은행 관계자는 "보이스피싱은 이번 정보유출 이전에도 많이 발생하고 있어 실제 피해가 이번 유출로 인한 것인지 정확하게 확인해야 한다"며 "실질적인 피해가 확인되면 보상해야 하지만 이를 판단할 가이드가 필요하다"고 말했다.

피해 유형에 따라 기존 제도를 적용하기 어려운 경우도 있다. 현행 '비대면 금융사고 책임분담기준'은 제3자가 탈취한 개인정보 등을 이용해 고객 동의 없이 자금을 이체한 사고 등에 금융회사가 일정 부분 책임을 분담하도록 하고 있다. 반면 사기범에게 속은 고객이 직접 지급지시한 거래는 적용 대상에서 제외된다.

이에 유출 정보를 활용한 사기범에게 속아 고객이 직접 돈을 보낸 경우에는 이번 사고와의 연관성을 별도로 확인해야 한다. 은행권은 이 같은 피해가 접수되면 개별 사례를 살펴본다는 입장으로, 현재까지 관련 사례는 확인되지 않았다.

보상 범위도 구체화해야 한다. 은행들이 제시한 전액 보상은 이번 정보유출로 발생한 실제 고객 피해를 전제로 한다. 이와 별개로 금전적 손실이 발생하지 않은 정보유출 고객에 대한 보상 여부도 향후 당국 및 금융권과의 협의를 거쳐 정해질 예정이다.

다른 시중은행 관계자는 "실제 피해 여부와 별개로 정보유출 대상 고객에 대한 별도 보상 방안은 금융업권 전반에 걸친 사안"이라며 "향후 당국 및 금융권과의 협의를 거쳐 합리적인 방안을 마련할 예정"이라고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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