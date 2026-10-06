유니온바이오메트릭스, NH농협은행에 생체인증 솔루션 구축

금융권 해킹 사태 속 다중인증체계 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 생체인식 인공지능(AI) 인프라 보안 전문기업 유니온바이오메트릭스가 NH농협은행과 농협중앙회에 얼굴인증 기반 통합 생체인증 솔루션을 구축했다고 6일 밝혔다.

최근 금융권을 대상으로 한 대규모 해킹 사태에서 금융당국과 금융보안원은 다중인증체계(MFA)를 피해 여부를 가르는 주요 요인으로 지목했다. 국내 주요 은행과 저축은행, 캐피탈사를 대상으로 한 연쇄 공격으로 일부 금융회사에서 개인정보 유출이 발생했지만, NH농협은행과 우리은행 등은 공격 시도가 있었음에도 현재까지 정보 유출 피해가 확인되지 않은 것으로 알려졌다.

회사에 따르면 이번 공격은 데이터베이스 침투보다 웹페이지와 업무시스템의 조회 기능을 악용해 정상 사용자처럼 정보를 반복 조회하는 방식으로 이뤄진 것으로 전해졌다. 박상원 금융보안원 원장은 피해가 발생한 금융회사와 그렇지 않은 금융회사 간 차이를 설명하며 다중인증체계 구축 여부를 주요 요인으로 언급했다. 외부 접근이 확인된 금융기관 4곳도 다중인증체계를 갖춰 피해를 입지 않은 것으로 알려졌다.

유니온바이오메트릭스 로고. [사진=유니온바이오메트릭스]

유니온바이오메트릭스가 구축한 'UBio-ezPass'는 기존 비밀번호 기반 로그인 방식에 얼굴인증을 추가해 실제 사용자 여부를 확인하는 솔루션이다. 윈도우 로그인과 업무시스템 접근 과정에서 사용자 신원을 검증하고, 사용자별 접근 이력 관리와 정책 기반 접근통제를 지원한다. 등록 사용자가 자리를 이탈하거나 타인이 업무 화면을 함께 열람하는 상황을 감지해 화면을 자동으로 잠그는 기능도 제공한다.

유니온바이오메트릭스 관계자는 "AI 기반 공격이 고도화될수록 단순 비밀번호 중심 보안만으로는 한계가 있다"며 "얼굴인증과 같은 생체인증 기술을 활용해 실제 사용자를 검증하는 다중인증체계의 중요성이 커지고 있다"고 말했다.

이어 "금융권을 비롯해 공공기관과 기업에서도 사용자 인증과 접근통제 중심의 아이덴티티 보안 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 회사는 관련 시장 공략을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com