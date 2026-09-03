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유니온바이오메트릭스 얼굴인증 단말, 日 조신 전 사업장 적용

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AI 핵심 요약

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  • 유니온바이오메트릭스가 3일 NEC에 ODM 단말을 공급했다.
  • 조신은 UBio-N Face Pro로 얼굴인증 근태를 운영했다.
  • 비밀번호·공용PC 불편을 줄이고 전 사업장에 도입했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

NEC에 ODM 공급…소프트뱅크와 근태관리 시스템 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유니온바이오메트릭스가 일본 정보기술(IT)·인프라 기업 NEC에 제조자개발생산(ODM) 방식으로 공급한 얼굴인증 엣지 단말 'UBio-N Face Pro(유바이오-엔 페이스 프로)'가 NEC와 소프트뱅크가 추진한 일본 가전 유통기업 조신(Joshin)의 얼굴인증 기반 근태관리 프로젝트에 적용돼 일본 전 사업장에서 운영되고 있다.

유니온바이오메트릭스는 3일 이번 프로젝트에서 얼굴인증과 출퇴근 기록을 수행하는 NEC 전용 엣지 단말 UBio-N Face Pro의 개발과 생산을 담당했다고 밝혔다.

NEC는 UBio-N Face Pro와 자사 얼굴인증 클라우드 서비스 'Bio-IDiom Services(바이오-아이디옴 서비스)'를 결합한 얼굴인증 시스템을 공급했다. 소프트뱅크는 전체 프로젝트 관리와 NEC 솔루션 및 기존 근태관리 시스템 간 연계를 위한 설계·구축·운영을 맡았다.

유니온바이오메트릭스 로고. [사진=유니온바이오메트릭스]

조신은 일본 전국에서 220개 매장과 32개 서비스 거점을 운영하는 도쿄증권거래소 프라임 상장 기업이다.

조신은 기존에 공용 PC에서 웹 타임레코더에 접속해 ID와 비밀번호를 입력하는 방식으로 근태를 관리했다. 회사 측에 따르면 비밀번호 분실에 따른 관리부서 업무와 출퇴근 기록 지연, 공용 PC 조작에 따른 위생 문제 등이 발생했다.

매장과 수리·배송 직원의 경우 근무복으로 갈아입는 시간을 근무시간에 반영하기 위해 탈의 전후 신속하게 출퇴근을 기록할 수 있는 환경도 필요했다.

이번에 도입된 UBio-N Face Pro는 비밀번호 입력이나 PC 조작 없이 얼굴인증과 손 제스처를 이용해 출퇴근을 기록하는 비접촉 엣지 단말이다.

마스크를 착용한 상태에서도 얼굴인증을 지원하며 ▲위조 사진·영상 차단 ▲어두운 환경에서 사용할 수 있는 발광다이오드(LED) 조명 ▲IP55 수준의 방진·방수 기능을 갖췄다. 얼굴 표면 온도 측정과 QR코드 인증도 지원한다.

각 사업장에서 생성된 출퇴근 기록과 인증 데이터는 NEC의 Bio-IDiom Services로 통합된다. 응용 프로그램 인터페이스(API)를 통해 조신이 기존에 사용하던 근태관리 시스템과도 연계된다. 이를 통해 일본 내 전 사업장에서 동일한 인증·근태관리 환경을 운영하도록 시스템을 구성했다.

NEC에 따르면 시스템 도입 후 현장 직원의 비밀번호 관리 부담이 줄었으며 기존 공용 PC 조작 방식과 비교해 출퇴근 기록에 걸리는 시간도 단축됐다. 관리 부서의 관련 문의와 대응 업무도 감소했다고 NEC는 설명했다.

유니온바이오메트릭스는 이번 프로젝트가 NEC에 공급해 온 ODM 단말이 일본 대형 고객사의 실제 근태관리 시스템에 적용된 사례라는 데 의미를 두고 있다.

회사는 NEC의 얼굴인증 플랫폼과 소프트뱅크의 시스템 구축·운영 환경에서 UBio-N Face Pro가 일본 전국 사업장에 적용됨에 따라 다사업장 운영 환경을 고려한 전용 단말 개발·공급 경험을 확보했다고 설명했다.

유니온바이오메트릭스는 향후 NEC 전용 얼굴인증 단말 라인업을 통해 일본 현지 고객 수요에 대응하고 글로벌 파트너십을 기반으로 ODM 공급을 확대할 계획이다.

김영석 유니온바이오메트릭스 부사장은 "당사가 NEC에 공급한 ODM 단말이 NEC의 얼굴인증 플랫폼, 소프트뱅크의 프로젝트 관리 및 시스템 구축·운영 역량과 결합돼 일본 대형 고객사의 실제 업무환경에서 활용되고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "글로벌 기업의 기술과 플랫폼 요구사항에 대응할 수 있는 제품 개발·공급 역량을 바탕으로 일본 시장에서 장기적인 공급 체계와 대형 고객 레퍼런스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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