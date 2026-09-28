봉화군 전담 TF구성·인력보강…주요 현안 추진 '박차'

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농어촌 기본소득 대응·농업보조금 관리체계 개선·거점농업복합센터 추진역량 강화

[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화군이 농어촌 기본소득 추진과 농업 보조금 관리 체계 개선을 위한 전담 TF를 구성하고 공약 사업인 거점농업복합센터를 체계적으로 추진하는 등 박차를 가한다.

28일 봉화군에 따르면 이번 TF 구성은 주요 현안에 대한 전담 체계를 구축하고 업무 추진 역량을 강화하여 군민이 체감하는 정책 성과를 창출하기 위해 마련됐다.

경북 봉화군청사 전경[사진=뉴스핌DB]

이를 위해 기획예산실에 '농어촌 기본소득 추진 TF'를 구성해 정부의 농어촌 기본소득 시범 사업 확대에 선제적으로 대응한다. TF를 중심으로 사업 추진에 필요한 사항을 검토하고 관계 부서 간 협력을 강화하는 등 추진 기반을 다져 나갈 계획이다.

농업기술센터 농정축산과에는 '농자재 관리 TF'를 구성해 농업 보조금 관리체계 개선을 추진한다. 관련 업무의 연계성과 관리 효율성을 높여 농업 지원 사업이 보다 체계적으로 운영될 수 있도록 할 방침이다.

또 유통특작과에는 공약 사업인 거점 농업 복합 센터 추진을 위한 인력을 보강했다. 이를 통해 사업 추진의 실행력을 높이고 공약 이행에 박차를 가할 계획이다.

봉화군은 이번 TF 구성과 인력 보강에 따른 운영 실적과 업무 수요를 점검하고, 향후 조직 개편에 관련 기능을 반영하여 사업 추진의 연속성과 전문성을 확보할 예정이다.

봉화군은 주요 현안에 대한 부서별 책임과 협력 체계를 강화하고, 농업·농촌의 지속 가능한 발전과 군민 생활 안정을 위한 정책을 내실 있게 추진해 나갈 방침이다.

nulcheon@newspim.com