경기도, 내달 3일 안산서 '제11회 선감학원 추모문화제' 개최

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안산 경기창작캠퍼스 일원서 개최...역사문화 탐방·위령제·추모공연 진행

1942~1982년 소년 수용 강제노역·폭력 발생한 인권침해 사건 희생자 추모

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 선감학원 사건 희생자를 추모하고 피해자와 유가족을 위로하기 위해 오는 10월 3일 안산시 경기창작캠퍼스에서 '제11회 선감학원 추모문화제'를 개최한다고 28일 밝혔다.

제11회 선감학원 추모문화제 포스터. [사진=경기도]

도에 따르면 행사는 당일 오전 10시 '선감학원 옛길 역사문화 탐방'으로 시작한다. 참가자들은 생존 피해자의 해설을 들으며 선감학원의 흔적이 남아 있는 옛길을 걸으며 국가폭력과 인권침해의 아픈 역사를 되돌아볼 예정이다.

이어 오전 11시 20분부터 경기창작캠퍼스 내 예술공원에서 선감학원 사건 희생자 위령제가 진행된다. 위령제는 유교식 제례와 진혼무 공연 등을 통해 희생자들의 넋을 기린다.

오후 1시 30분부터 열리는 2부 추모문화제에서는 추모사와 헌화에 이어 선감학원 사건 피해자들이 직접 참여하는 합주와 풍물공연 등 다양한 추모 공연이 펼쳐진다.

선감학원은 일제강점기인 1942년부터 1982년까지 부랑아 감화 명목으로 어린 소년들을 강제 수용해 노역과 폭력, 가혹행위 등 심각한 인권침해를 저질렀던 곳이다. 경기도는 인권침해의 역사를 사회적으로 알리고 피해자와 유가족을 보듬고자 2016년부터 매년 추모문화제를 이어오고 있다.

최현정 경기도 인권담당관은 "선감학원의 아픈 역사를 잊지 않고 희생자를 추모하는 것은 피해자와 유가족의 깊은 상처를 치유하고 명예를 회복해 나가는 소중한 과정"이라며 "경기도는 희생자 추모와 피해자 지원, 유해 발굴 등 관련 사업을 차질 없이 계속 추진하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com