李대통령 "과거 일자리 방식 탈피"…일 통한 부의 재분배 강조

수석보좌관 회의서 국민일자리 프로젝트 등 보고받아

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 15일 "단순히 일자리를 제공해 생계를 지원하던 과거 방식에서 벗어나야 한다"며 "일을 통한 부의 재분배가 가능한 방안을 고민해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 49차 수석보좌관회의에서 비공개로 경제성장수석실과 사회수석실로부터 '3대 핵심 사회정책 추진 필요성'을 비롯해 '가칭 국민일자리 프로젝트 추진 방향', '금리인상기 포용금융 확대 방안', '생애주기별 국민 주거권 확보 추진 방안'에 대해 보고받았다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑으로 전했다.

이재명 대통령이 15일 청와대 본관에서 49차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.10.15 [사진=청와대]

이 대통령은 사회적 편익을 높이는 일자리를 만드는 동시에 단순한 복지 개념이 아닌 일을 통한 부의 재분배도 가능한 방안을 고민할 것을 지시했다. 특히 "정당한 부의 재분배에 있어서도 일의 효율성보다 재분배를 통해 기대할 수 있는 경제성에 초점을 맞춰 제도를 설계해야 한다"고 강조했다. 아울러 사업의 취지와 성격이 사업명에 명확하게 담겨야 한다고 당부했다.

이 대통령은 국민일자리 사업에 대해 보고받고 "일자리가 감소하고 소득양극화가 발생하는 현실에 대한 대응이 필요한 시점"이라고 짚으며 "효용이 있는 일자리가 필요하다"고 강조했다. 이어 생산적 공공일자리 디자인을 고민해볼 것도 함께 주문했다.

이재명 대통령이 15일 청와대 본관에서 49차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.10.15 [사진=청와대]

이 대통령은 국민안전 분야에 대해서도 지방정부를 활용할 수 있는지 살펴볼 것을 주문하며 시민순찰대 구성을 사례로 제시하기도 했다.

이 대통령은 또 "양극화 해결의 구체적 항목들은 사회적인 오해나 갈등의 소지가 될 우려가 있다"며 "양극화 완화를 위해 지혜롭고 세심하게 방안을 마련해 달라"고 당부했다.

이재명 대통령과 임광현 신임 대통령비서실장이 15일 청와대 본관에서 열린 49차 수석보좌관회의에 참석하고 있다. 2026.10.15 [사진=청와대]

한편, 이날부터 임기를 시작한 임광현 신임 대통령비서실장은 인사말에서 "중책을 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다"며 "국민의 삶이 나아질 수 있도록 대통령을 보좌하고 민생 성과를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

임 실장은 오전에 열린 회의에서 "국민의 경고를 가장 먼저, 가장 무겁게 받아들여야 할 곳이 청와대"라고 강조하며 첫 지시사항으로 직급에 관계없이 국가와 민생을 위해 쓴소리를 전할 수 있도록 비서실장실에 익명 제안 창구를 설치하도록 했다.

또한 부처 실무자와 외부 전문가의 쓴소리도 함께 듣는 방안을 마련하도록 지시하며 "오로지 국민을 위해 일한다면 국민도 정부의 성과를 알아봐 줄 것"이라고 강조했다.

the13ook@newspim.com