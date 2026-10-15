李대통령 "강력 범죄에 전쟁 선포"…'범정부 합동대응기구' 수립 지시

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 15일 흉기 난동과 관계성 범죄에 합동 대응기구를 지시했다.
- 관계 부처에 강력 범죄 대응을 위한 특단의 대책을 조속히 마련하라고 주문했다.
- 피해자 보호와 고위험군 관리 실태를 점검하고 맞춤형 예방책을 당부했다.
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위험 수준별 맞춤형 예방·실효적 보호 방안 마련"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 15일 최근 잇단 흉기 난동과 관계성 범죄 위험성을 지적하며 관계 부처들에 '범정부 합동 대응 기구' 수립을 지시했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 49차 수석보좌관 회의를 주재하며 "최근 관계성 범죄로 인한 인명 피해와 흉기 난동 같은 범죄가 연이어 발생해 국민 불안이 매우 크다"며 "무고한 국민의 생명을 위협하는 범죄는 피해자 개인뿐 아니라 사회 전체를 위태롭게 한다"고 지적했다.
그러면서 "이들 범죄의 피해자가 주로 여성 등 약자라는 점에서 보다 세심하고 각별한 대책이 필요하다"며 "관계 부처는 엄중한 위기의식을 갖고 관계성 범죄와 불특정 다수의 국민을 향한 무차별 범죄 같은 강력 범죄에 대해 전쟁을 선포한다는 각오로 특단의 대책을 조속히 수립하라"고 지시했다.
이 대통령은 "기존 대책에 혹시 어떤 빈틈이 없었는지부터 면밀하게 점검해야 되겠다"며 "피해자 보호 장비가 제대로 작동하는지, 또 전자 발찌 착용자 등 범죄 유발 고위험군에 대한 관리가 현장에서 제대로 이루어지고 있는지도 봐야겠다"고 짚었다.
이 대통령은 "실태 파악을 바탕으로 위험 수준별 맞춤형 예방 대책과 실효적인 피해자 보호 방안도 꼼꼼하게 마련해 주면 좋겠다"고 당부했다.
pcjay@newspim.com