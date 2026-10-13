李대통령, 인천경찰청 방문해 '마트 흉기난동' 경위 보고 받아

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李 대통령, 부산 일정 마친 뒤 긴급 방문

[서울=뉴스핌] 김하영 기자 = 이재명 대통령이 13일 저녁 인천경찰청을 긴급 방문해 9명의 인명 피해가 발생한 대형마트 흉기 난동 사건의 경위를 보고받았다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 공지를 통해 "이 대통령은 오늘 저녁 인천경찰청을 방문해 이날 있었던 인천 대형마트 흉기 난동 사건의 경위 등을 보고받았다"고 밝혔다.

청와대에 따르면, 이 대통령은 유승렬 인천광역시경찰청장으로부터 사건 현황을 보고받은 뒤 신속하고 엄정한 수사를 당부하고 특히 피해자들의 치료와 회복, 신변 보호 등 필요한 조치에 각별히 신경 써 줄 것을 주문했다.

이 대통령은 무고한 시민과 사회적 약자들에게 심각한 피해를 입히고 국민의 평온한 일상을 위협하는 강력범죄에 대해 특단의 대책을 강구하도록 지시했다.

또한 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 경찰의 가장 기본적이고 중요한 책무임을 강조하고, 유사 사건의 재발을 막기 위한 실효성 있는 대책을 마련하는 한편, 강력범죄의 예방과 신속한 대응에 모든 역량을 집중해 줄 것을 당부했다.

아울러 이번 사건을 계기로 전자발찌 착용자에 대한 관리·감독 체계 전반을 철저히 점검하고, 드러난 문제점에 대해서는 근본적인 개선 대책을 마련하도록 지시했다.

이날 보고에는 김종철 경찰청장 직무대행 등 경찰 관계자들과 박찬대 인천시장이 참석했다. 청와대에서도 강훈식 비서실장, 하준경 정책실장, 한찬식 민정수석 등이 함께했다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 44회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.10.13 [사진=청와대]

앞서 이날 오후 인천 남동구 홈플러스 인천 구월점에서는 한 남성이 매장 안에 있던 시민들을 상대로 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다.

경찰에 따르면 이번 사건으로 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐으며 8명이 부상을 입었다. 피의자는 경찰이 현장에 도착하기 전 시민들에게 제압됐으며 이후 경찰에 체포됐다.

특히 피의자는 전자발찌를 착용한 상태에서 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 지난달에도 공공장소에서 흉기를 소지한 혐의로 입건된 것으로 전해졌다. 경찰은 피의자를 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다.

gkdud9387@newspim.com