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[2026 국감] 검찰 수사지휘 폐지에 마약수사 공백 우려…관세청장 "컨트롤타워 필요"

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  • 이종욱 관세청장이 15일 마약수사 컨트롤타워가 필요하다고 밝혔다
  • 검찰 수사지휘권 폐지로 기관별 사건분담과 협업기준 정립이 과제로 떠올랐다
  • 관세 특사경 수사역량 부족과 항만 밀수경로 이동 우려도 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재경위, 15일 관세청 등 대상 국정감사 진행
중수청 이첩 기준·공소청 협업·특사경 역량 도마
이종욱 관세청장 "수사역량 강화 시급"

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 검찰의 관세 특별사법경찰관(특사경)에 대한 수사지휘권 폐지 이후 마약수사 공백 우려에 대해 이종욱 관세청장이 "수사정책과 위험정보 배분, 기관 간 사건 조정 등을 담당할 컨트롤타워는 필요하다고 생각한다"고 말했다.

이 청장은 15일 국회 재정경제기획위원회의 관세청 국정감사에서 검찰 수사지휘권 폐지 이후 마약수사 체계를 묻는 의원들의 질의에 "수사 역량의 강화가 가장 시급하다"며 이같이 답했다.

이날 국감에서는 마약 밀반입이 늘어나는 상황에서 기존 검찰 중심의 공조수사 체계가 바뀌면서 관세청과 중대범죄수사청, 공소청 사이 사건 분담과 협업 기준을 마련하고, 관세 특사경의 수사 경험과 법리 역량을 강화해야 한다는 요구가 잇따랐다.

정성호 더불어민주당 의원이 15일 국회 재정경제기획위원회의 국가데이터처 등에 대한 국정감사에서 이종욱 관세청장에게 질의하고 있다. [캡처=국회방송]

◆ 수사지휘 사라진 자리…중수청 이첩 기준 아직 '진행형'

법무부 장관을 지낸 정성호 더불어민주당 의원은 "마약수사는 일반 강도·살인사건과 달리 수사정보부터 밀반입, 유통 단계까지 연속적으로 이어져야 한다"며 "수사가 단절되면 수사가 지연되고 그 과정에서 피의자가 도망가는 등 여러 어려움이 생긴다"고 지적했다.

정 의원은 이어 "관세청이 마약 관련 사건을 입건하면 반드시 중수청에 통보하게 돼 있고, 중수청은 그 사건을 직접 수사할 수도 있고 관세청에 수사하도록 할 수도 있다"며 "그 판단을 할 수 있는 기준이 현재까지 마련되지 않았다"고 꼬집었다.

이 청장도 관련 기준에 대해 "지금 정립해 나가는 중"이라고 설명했다. 정 의원은 "처음에는 작은 사건이었지만 수사하다 보면 커질 수 있다"며 "중수청이 수사 중간에 이첩을 요구할 경우 구체적인 기준과 절차를 빨리 정립해야 한다"고 강조했다.

공소청과의 법리 협업도 과제로 제시됐다. 관세청은 검찰의 수사지휘권이 사라진 뒤에도 공소청에 지도와 조언을 구하고 있으며, 지난 2일 이후 약 47건에 대해 도움을 요청했다고 설명했다.

오기형 민주당 의원은 기존 검찰 중심의 마약 공조수사 체계를 대신할 새로운 협업 프로토콜이 필요하다고 주문했다. 이에 이 청장은 "중수청이 이첩을 요구해 가져가는 사건은 중수청이 수사하고, 이첩하지 않는 사건은 관세청이 단독 수사하게 된다"고 설명했다.

그러면서 "이첩해 가지 않은 마약 사건은 저희들이 수사를 완결해야 하기 때문에 유통수사 등 일부 수사권 보완이 필요한 사항"이라며 "수사정책과 위험정보의 배분·조율, 수사권이 중첩되거나 경쟁이 붙었을 때 조정해 주는 컨트롤타워는 필요하다고 생각한다"고 말했다.

이종욱 관세청장이 지난달 10일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 구조혁신 관계장관회의에서 발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 특사경 수사역량도 도마…"강제수사 절차 모른다" 73.5%

검찰의 수사지휘 기능이 사라진 만큼 관세청 자체 수사역량을 높여야 한다는 지적도 집중됐다.

김상훈 국민의힘 의원은 관세 특사경 458명을 대상으로 한 설문조사 결과를 인용해 '압수수색·체포·구속 등 강제수사 절차를 잘 모른다'는 응답이 73.5%, '형사사건 처리 절차를 잘 모른다'는 응답이 65.7%에 달한다고 지적했다.

김 의원은 "관세청의 수사 권한과 역할은 커지는데 부실수사와 과잉수사로 국민이 피해를 볼 수 있다는 우려가 있다"며 통제배달을 통한 수거책·유통책 추적이나 해외 발송조직을 겨냥한 국제공조 수사 역량도 약화될 수 있다고 주장했다.

김 의원이 제시한 자료에 따르면 지난해 마약류 밀수사범은 1772명으로 전년보다 57.4% 증가했다. 10~30대가 전체 마약류 사범의 62.3%를 차지하는 등 젊은층을 중심으로 인터넷과 SNS, 다크웹을 통한 마약범죄가 확산되고 있다는 지적도 나왔다.

이에 이 청장은 "수사 역량의 강화가 가장 시급하다"며 "일부분 준비하고 보강한 면이 있지만 여전히 부족한 것도 사실"이라고 인정했다.

인천국제공항 여객터미널 화장실서 발견된 담배형 대마 [사진=인천공항세관]

◆ 공항 단속 강화에 항만 '풍선효과'…국경 저지선도 보강 주문

국경 단계에서 마약을 차단하는 관세청 본연의 역할을 강화해야 한다는 요구도 이어졌다.

윤후덕 민주당 의원은 올해 상반기 여행자를 통한 마약 적발이 509건, 175㎏으로 전년 동기 대비 80% 증가했다며 공항 현장의 단속 역량 강화를 주문했다. 마약 소지 의심자를 검사하는 과정에서 세관공무원이 폭언·폭행이나 도주, 흉기 위협 등에 노출되고 있지만 현장에서 이를 제어할 법적 근거가 부족하다는 지적이다.

이 청장은 "현장에서 조치를 취할 수 있는 법적 근거와 인력, 필요한 장비가 시급한 상황"이라며 재정경제부 등 관계부처와 협의해 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다.

정태호 민주당 의원은 국제우편과 특송화물, 항공여행자 단속이 강화될수록 밀수 경로가 항만으로 이동하는 '풍선효과'가 나타날 수 있다고 지적했다.

정 의원은 해상여행객이 증가하는 데 비해 항만의 전담수사인력과 신변검색 장비, 승객예약정보(PNR) 활용 등이 상대적으로 부족하다고 지적했고, 이 청장은 "항만이 공항에 비해 조금 부족한 것은 사실"이라며 인력과 장비 보강을 추진하겠다고 답했다.

hyun9@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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