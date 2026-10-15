인천경찰청, 백화점 등 다중운집 시설 치안 강화…TF도 구성

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰청은 15일 다중운집 시설 특별 치안 활동을 추진했다
- 인천경찰청은 대형마트와 지하철역 등에 경찰력을 집중 배치했다
- 인천경찰청은 흉기 신고 출동과 온라인 범죄 예고 수사를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천경찰청은 사람이 많이 모이는 백화점, 지하철역과 같은 다중운집 시설에 대한 치안 활동을 강화한다.
인천경찰청은 남동구 구월동 대형 상업시설에서 발생한 흉기 난동 사건과 같은 범죄를 예방하기 위해 다중운집 시설을 대상으로 특별 치안 활동을 추진한다고 15일 밝혔다.
인천경찰청은 생활안전부장이 팀장이 되고 범죄예방, 형사, 경비, 여성청소년, 사이버수사 부서가 참여하는 태스크포스(TF)를 구성하기로 했다.
인천경찰청은 범죄 발생 현황과 112신고 등을 분석해 대형마트, 백화점, 지하철역 등 중점 활동 지역을 선정하고 지구대·기동대·광역예방순찰대 소속 경찰관들을 집중적으로 배치하기로 했다.
또 흉기 소지 관련 신고가 접수되면 가장 가까운 순찰차가 우선 출동해 현장 대응체계를 갖추도록 한다.
또 온라인상 살인이나 흉기 난동 예고 게시글과 관련해서도 모니터링과 수사를 강화해 모방범죄를 차단하기로 했다.
유승렬 인천경찰청장은 "흉기 소지를 비롯한 각종 위험 상황에 신속하고 엄정하게 대응해 시민들이 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com