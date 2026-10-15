삼성증권, 모니모서 코스피200 주식 증정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이달 30일까지 신규 계좌 개설 고객 선착순 1만3000명 대상

신규·휴면 고객에 최대 10만원 투자지원금·거래 수수료 우대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 삼성금융네트웍스 통합 앱 '모니모' 이용 고객을 대상으로 'KOSPI 200 국내주식 1주 100% 당첨 이벤트'를 오는 30일까지 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 10월 1~30일 모니모 앱을 통해 삼성증권 계좌를 최초로 개설하는 신규 고객을 대상으로 한다. 지급 완료 기준 선착순 1만3000명에게 코스피200 구성 종목 중 1주를 무작위로 증정한다. 이벤트 시작 전부터 삼성증권 계좌를 보유한 기존 고객은 대상에서 제외된다.

이번 행사는 계좌 개설 전에도 당첨 주식 종목을 미리 확인할 수 있는 것이 특징이다. 모니모 회원이라면 삼성증권 계좌가 없어도 이벤트 페이지에서 '주식 받기'를 신청해 당첨 종목을 즉시 확인할 수 있다.



이후 모니모를 통해 삼성증권 계좌를 최초로 개설하고 이벤트 페이지에서 다시 '주식 받기'를 완료하면 해당 주식이 계좌로 지급된다. 이벤트 기간 중 모니모에서 삼성증권 계좌를 먼저 개설한 신규 고객도 '주식 받기' 신청을 통해 당첨 종목을 즉시 받을 수 있다.

[사진=삼성증권]

삼성증권은 주식 증정 행사와 함께 비대면 신규 고객과 휴면 고객을 대상으로 최대 10만원의 투자지원금을 지급하는 '국내주식 고객감사제'도 30일까지 운영한다. 휴면 고객은 최근 1년간 국내주식 거래가 없고 총잔고가 10만원 미만인 고객이다.

투자지원금은 총 3단계로 나눠 지급된다. 이벤트 신청 즉시 3만원을 지급하고 국내주식을 누적 100만원 이상 매수하면 다음 달 말 4만원을 추가로 지급한다. 다만 단일종목 레버리지·인버스·채권형·금리형 상장지수펀드(ETF) 등은 매수 실적에서 제외된다.

이어 10월 말 기준 잔고 100만원 이상을 유지하면 11월 말 3만원을 추가로 받을 수 있다. 단계별 지급 조건은 순차적으로 충족해야 하며, 지급받은 지원금은 지급일로부터 5영업일 이내에 사용해야 한다.

비대면 종합계좌를 개설한 신규 및 휴면 고객에게는 개설일로부터 1년간 온라인 국내주식 거래 수수료 우대 혜택도 제공한다. 우대 수수료율은 0.0036396%이며, 1년이 지난 뒤에는 0.015%가 적용된다.

국내주식 고객감사제와 온라인 국내주식 거래 수수료 우대 이벤트는 각각 별도로 신청해야 한다.

삼성증권 관계자는 "모니모를 이용하는 고객들이 투자를 보다 쉽고 유쾌하게 시작할 수 있도록 계좌 개설 전 당첨 종목을 먼저 확인하는 이색 이벤트를 준비했다"고 말했다.

이벤트 참여 방법과 자세한 사항은 삼성금융네트웍스 통합 앱 '모니모'와 삼성증권 모바일 앱 '엠팝(mPOP)'에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com