추석 연휴 마지막 날 귀경길 정체…오후 4~5시 절정·밤 10~11시 해소

AI 핵심 요약beta
- 추석 연휴 마지막 날인 27일 귀경 차량이 몰려 고속도로 서울 방향 정체가 시작됐다.
- 한국도로공사는 이날 교통량 524만대로 예상하며 오후 4~5시 정점을 찍는다고 밝혔다.
- 통행료는 이날까지 면제되며 지방 방향은 대체로 원활하다고 전했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
울산~서울 5시간 20분
전국 교통량 524만대
지방→수도권 49만대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 추석 연휴 마지막 날인 27일 귀경 차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로 서울 방향을 중심으로 정체가 시작됐다. 귀경길 정체는 오후 4~5시께 절정에 달한 뒤 오후 10~11시께 해소될 전망이다.
27일 한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 524만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 37만대, 지방에서 수도권으로 49만대가 이동할 것으로 전망됐다.
서울 방향 정체는 오전 9~10시께 시작돼 오후 4~5시 가장 심해질 것으로 예상된다. 지방 방향은 대체로 원활한 흐름을 보일 전망이다.
이날 오전에는 중부내륙고속도로와 광주원주고속도로 등을 중심으로 차량 흐름이 더뎠다.
중부내륙고속도로 양평 방향 충주분기점~충주분기점 부근 2㎞와 여주분기점 부근~여주분기점 1㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다. 광주원주고속도로 원주 방향에서는 동양평~서원주 부근 10㎞ 구간에서 정체가 빚어졌다.
오전 10시께부터는 경부고속도로 남청주~옥산, 수원신갈~신갈 구간과 서해안고속도로 서울 방향 당진~포승분기점 등에서 정체가 발생할 것으로 예상된다.
오전 10시 요금소 출발 기준 지방 주요 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 5시간 40분, 울산 5시간 20분, 대구 4시간 40분, 목포 4시간 30분, 광주 4시간, 강릉 3시간 10분, 대전 2시간이다.
서울에서 지방 주요 도시까지는 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 대구 4시간, 목포 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 48분, 대전 1시간 30분이 소요될 것으로 예상된다.
서울 시내 주요 도로는 비교적 원활한 흐름을 보이고 있다. 서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로, 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서는 오전 현재 큰 정체가 나타나지 않고 있다.
한편 추석 연휴 마지막 날인 이날까지 전국 고속도로 통행료는 면제된다.
heoneykim@newspim.com