한-아세안 FTA 개선 2차협상 개최…"공급망 협력 강화"

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28일부터 10월 1일까지 싱가포르서 개최

디지털·핵심광물·공급망 등 13개분야 협상

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 동남아시아국가연합(ASEAN)과의 통상협력 기반을 강화하기 위해 적극 나서고 있다.

산업통상부는 오는 28일부터 10월 1일까지 싱가포르에서 한-아세안 자유무역협정(FTA) 개선을 위한 제2차 공식협상을 개최된다고 27일 밝혔다.

이번 협상에는 박근오 통상협정정책관이 한국측 수석대표로 나설 예정이며, 아세안 측은 알파나 로이(Alpana Roy) 싱가포르 무역산업부 국장이 수석대표로 나선다.

한-아세안 FTA는 2007년 상품무역협정 발효 이후 변화한 통상환경을 반영하고 협정의 실효성을 높이기 위해 약 20여 년 만에 본격적인 개선이 추진되고 있다.

양측은 지난해 10월 한-아세안 정상회의를 계기로 개선협상 개시를 공식 선언한 이후 지난 6월 제1차 협상을 개최했으며, 이번 제2차 협상부터 분야별 규범 협상을 본격적으로 진행할 예정이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.08 dream@newspim.com

이번 협상에서는 핵심광물·공급망, 디지털, 지식재산권, 원산지 절차 등 13개 분과에서 분야별 규범 개선을 위한 논의를 집중적으로 진행한다. 특히 양측은 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등 양측이 참여하고 있는 기존 협정보다 높은 수준의 최신 통상규범을 도입하는 것을 목표로 협상을 진행할 예정이다.

이를 통해 디지털 분야에서는 디지털 교역 과정에서 발생할 수 있는 제도적 불확실성을 줄이고 디지털 교역 활성화를 뒷받침할 방침이다.

특히 핵심광물·공급망 분야에서는 안정적인 역내 공급망 구축을 위한 협력 기반을 강화할 계획이다. 또한 지식재산권 분야에서는 K-콘텐츠 등 우리 기업의 지식재산 보호를 강화할 수 있는 규범 도입을 논의한다.

박근오 통상협정정책관은 "아세안은 디지털 경제로의 전환과 공급망 재편이 역동적으로 진행되고 있는 우리나라의 핵심 경제 파트너"라고 강조했다.

그는 이어 "이번 협상을 통해 디지털 등 변화하는 통상환경에 부합하는 최신 규범을 반영하고, 핵심광물 등 공급망 협력을 강화하여 우리 기업이 아세안 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 확대할 수 있는 제도적 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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