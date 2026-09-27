국민의힘 "추석 민심 분노로 들끓어…李정부, 국정 전면 쇄신해야"

"민생 파탄·인사 참사·안보 위기 등 총체적 국정 실패"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 27일 추석 연휴 동안 민심이 분노로 들끓었다며 이재명 정부를 향해 성역 없는 인적 쇄신과 국정 기조의 전면적인 대전환에 나설 것을 촉구했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "풍요로워야 할 한가위 명절이었지만 국민이 마주한 것은 이재명 정권이 불러온 민생 파탄과 인사 참사, 안보 위기, 법치 훼손이라는 총체적 국정 실패의 민낯뿐이었다"며 이같이 주장했다.

최보윤 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최 수석대변인은 "이번 추석 밥상에는 살인적인 물가 상승, 주거 불안, 일자리 실종 등 피부에 와닿는 서민들의 고통이 가득했다"며 "온 힘을 쏟아 꺼져가는 경제의 불씨를 살려야 할 정권은 민생의 책무는 내팽개친 채 오직 정권 방탄에만 국정 동력을 낭비하고 있다"고 비판했다.

그는 "생활 밀착형 대안은커녕 진영 챙기기에만 골몰하는 횡포 앞에 국민의 인내는 이미 임계점을 넘어섰다"고 했다.

최근 2기 개각과 관련해서는 "꼬리 자르기와 상왕 지키기로 얼룩진 인사 참사는 정권의 도덕적 파산을 여실히 드러냈다"며 "야심 차게 띄운 2기 개각은 자격 미달 후보자들의 줄낙마로 참담한 실패로 끝났다"고 지적했다.

그러면서 "이재명 대통령은 국민 눈높이를 운운했지만, 정작 인사 실패를 자초한 청와대 검증 라인과 막후의 진짜 실세인 상왕은 철저히 성역으로 감싸고 있다"며 "책임져야 할 실세는 장막 뒤에 숨겨둔채 비겁한 꼬리 자르기로는 성난 민심을 달랠 수 없다"고 주장했다.

최 수석대변인은 "김정은의 심기만 살피는 굴종적 안보관이 대한민국의 존립을 위협하고 있다"며 "북한군 지뢰 가능성까지 제기되는 DMZ(비무장지대) 폭발 사고로 최전방 장병들이 중상을 입었음에도 국군 통수권자인 대통령은 북한을 향한 단호한 경고 대신 제3자 같은 방관자적 태도로 일관했다"며 안보 문제도 비판했다.

그는 "이재명 정권은 이제라도 오만과 독선의 장막을 걷어내고 이번 추석 밥상에서 터져 나온 국민의 준엄한 목소리에 겸허히 귀 기울여야 한다"며 "성역 없는 인적 쇄신과 국정 기조의 전면적인 대전환으로 응답하지 않는다면 성난 민심의 거대한 파도가 결국 정권을 집어삼킨다는 사실을 명심하기 바란다"고 주장했다.

이어 "국민의힘은 무너진 민생과 법치를 바로 세우기 위해 무거운 책임감으로 임하겠다"며 "정권의 폭주를 견제하고 국민의 살림살이를 지키는 데 당의 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com