"대법관 재제청 거부는 사법 쿠데타"…촛불행동, 조희대 탄핵 촉구

촛불행동, 대법원 앞 기자회견

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대법관 후보자 재제청 문제를 놓고 행정부(청와대)와 사법부 간 갈등이 심해지는 가운데 시민단체는 입법부인 국회가 조희대 대법원장을 탄핵해야 한다고 주장했다.

촛불행동은 23일 오전 11시 서울 서초구 대법원 앞에서 조희대 대법원장 국민 탄핵을 추진하는 기자회견을 열었다.

촛불행동은 23일 오전 11시 서울 서초구 대법원 앞에서 조희대 대법원장 국민탄핵을 추진하는 기자회견을 열었다.[사진=송은정 기자]

김민웅 촛불행동 상임대표는 "조 대법원장은 진작 탄핵당해 직무가 정지되고 수사와 처벌을 받았어야 했다"며 "사법부의 진정한 독립과 권위, 명예를 내란 세력에 넘기고 짓밟은 당사자"라고 비판했다.

구본기 촛불행동 공동대표도 "가장 큰 문제는 더불어민주당"이라며 "민주당에서 조 대법원장 탄핵을 서둘러야 한다"고 강조했다.

규탄 발언에 나선 나현민 강남서초촛불행동 회원은 "지금 대법원장에 있는 자는 내란을 옹호하고 사법 쿠데타를 일으킨 조희대로 반드시 탄핵돼야 한다"며 "가장 신뢰를 줘야 할 대법원장이 정작 해야 할 일은 유기하고 자신의 이익을 위해서 법을 왜곡하며 자신의 권한을 남용했다"고 주장했다.

김조은 한국대학생진보연합 회원은 "조희대는 지금 오로지 자신의 제청권만을 고집하며 국민이 직접 선출한 대통령의 임명권은 철저히 무시하고 있다"라며 "마치 자신이 대통령 위에 군림하는 사람인 것처럼 행세하며 헌정 질서를 파괴하는 사법 쿠데타를 벌이고 있는 것"이라고 꼬집었다.

김은진 촛불행동 공동대표는 국민 탄핵소추 통보서를 낭독하며 "대법관 후보자 재제청 요구 거부는 명백한 사법 쿠데타"라며 "조희대를 국회는 탄핵하고 삼권 분린 원칙과 헌법을 수호하라"고 말했다.

더불어민주당(민주당)은 시민단체와 여권 일각에서 제기하는 조희대 대법원장 탄핵은 국민 이해와 설득 과정을 거치겠다는 입장이다.

김민석 민주당 대표는 이날 유튜브 '민주당TV'에 출연해 "대법원장이 헌법과 법률을 무시하고 대통령과 권력 다툼하는 것은 유례가 없는 일"이라며 "(조 대법원장 관련) 국회 질의가 있을 수 있고 국정조사도 있을 수 있고 법적인 것도 있을 수 있고 특검도 있을 수 있는데 어떻게 다뤄갈지를 다각도에서 깊이 있게 살펴보겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com