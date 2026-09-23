신한은행, 추석 명절 이동점포 운영…무인 환전 라운지도 정상 가동

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 23일 화성휴게소서 뱅버드를 운영했다.
- 23일부터 24일까지 신권 출금·이체·교환을 지원했다.
- 추석 연휴엔 SOL트래블 라운지로 환전 편의를 돕다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 추석 명절을 맞아 서해안고속도로 화성휴게소(하행선)에서 이동점포 '뱅버드'를 운영한다고 밝혔다.
23일부터 24일까지 이틀간 화성휴게소에서 운영되는 '뱅버드'의 운영 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지다. 현장에 설치된 자동화기기(ATM)를 통해 신권 출금, 계좌이체, 통장정리 등 간단한 금융 서비스를 이용할 수 있으며 신권 현금 교환도 지원한다.
이와 함께 신한은행은 추석 연휴 해외여행 고객의 환전 편의를 지원하기 위해 'SOL트래블 라운지'를 연중무휴로 가동한다. 'SOL트래블 라운지'는 시간 제한 없이 외화를 수령할 수 있는 무인 환전 공간이다.
현재 서울역, 논현동, 성수동, 잠실롯데월드, 판교, 을지로입구역, 홍대입구역 등 총 7곳에서 운영 중이며, 신한 슈퍼SOL '쏠편한 환전'으로 신청한 외화를 10개 주요 통화로 수령할 수 있다.
신한은행 관계자는 "추석 명절을 맞아 귀성길 이용객과 해외여행을 준비하는 고객이 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 준비했다"며 "안전하고 평안한 추석 연휴가 되기를 바란다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com