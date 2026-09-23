우리금융, 포항 AI 데이터센터 PF 약정 체결…총사업비 6000억원

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 23일 포항 AI Factory 데이터센터 PF 약정을 체결했다.
- 총 6000억원 투입해 2027년 말 준공을 목표로 추진한다.
- NHN클라우드 사전임차와 현대건설 책임준공으로 안정성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 23일 경북 포항시 남구 오천읍 광명일반산업단지에 들어서는 '포항 AI Factory 데이터센터' 조성사업의 프로젝트파이낸싱(PF) 금융약정을 체결했다고 밝혔다.
이번 사업은 총사업비 6000억원을 투입해 수전용량 40MW, IT 부하 32MW 규모의 AI 데이터센터를 구축하는 프로젝트다. 사업비는 자기자본 1500억원과 PF 대출 4500억원으로 조달하며 2027년 말 준공을 목표로 추진된다.
우리금융은 사업 전 과정에 그룹 계열사 역량을 투입하고 외부 금융기관과 협력했다.
우리은행은 KB국민은행과 공동 금융주선기관 및 대리은행을 맡고, 우리자산운용은 초기 사업 발굴과 자산관리회사(AMC) 업무를 담당한다. 우리투자증권은 현대차증권과 공동 금융자문을, 우리자산신탁은 담보신탁과 자금관리대리사무를, 우리금융캐피탈은 PF 금융 참여를 진행한다.
사업의 구조적 안정성도 마련했다. NHN클라우드는 전체 IT 부하의 절반인 16MW에 대해 사전임차확약을 제공했으며 준공 후 운영을 담당할 예정이다. 시공은 현대건설이 맡아 책임준공확약을 제공한다.
포항은 전력 인프라를 바탕으로 비수도권 AI 데이터센터 거점으로 평가받고 있다. 이번 데이터센터 구축으로 고성능 GPU 기반 AI 연산 수요 대응과 지역 제조업의 디지털 전환에 기여할 것으로 전망된다.
이동혁 우리은행 인프라금융부 팀장은 "이번 프로젝트는 은행, 증권, 자산운용, 캐피탈, 신탁 등 그룹의 금융 역량을 모아 AI 인프라 구축을 지원한 사례"라며 "그룹사 간 협업을 통해 첨단전략산업과 지역경제에 자금이 공급되도록 생산적 금융을 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com