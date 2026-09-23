남양주시 '왕숙 도시첨단산업단지' 국토부 심의 통과

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총사업비 약 1조8334억원 투입...약 120만㎡ 규모 조성

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 =경기도 남양주시는 왕숙 도시첨단산업단지가 국토교통부 수도권정비위원회 심의를 통과하면서 수도권 동북부 최대 규모의 첨단산업 거점 조성에 속도를 낸다고 23일 밝혔다.

왕숙 도시첨단산업단지 조감도. [사진=남양주시]

시에 따르면 왕숙 도시첨단산업단지는 왕숙신도시 핵심 자족시설로 총사업비 약 1조8334억원을 투입해 약 120만㎡ 규모로 조성된다. 규모는 제1판교테크노밸리의 약 1.7배에 해당한다.

시는 이곳을 미래 첨단산업과 연구개발 기능이 집적된 수도권 동북부의 새로운 산업 거점으로 육성할 계획이다.

왕숙 도시첨단산업단지는 GTX-B와 경춘선, 서울 지하철 9호선 등 광역교통망과 연계돼 서울을 비롯한 수도권 주요 지역으로의 접근성이 뛰어나 산업·주거·문화 기능이 결합된 왕숙신도시의 핵심 자족기능을 할 것으로 시는 기대하고 있다.

시는 산업단지에 바이오·의료, 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 연구개발(R&D), 지식기반서비스 등 미래 성장산업을 집중 유치할 계획이다.

아울러 성장관리권역의 특성을 활용한 세제 혜택을 제공하고 산업시설용지를 조성원가 수준으로 공급해 기업의 투자 부담을 낮추고 투자 경쟁력을 높일 방침이다. 이를 위해 시는 한국토지주택공사(LH)와 전문가 자문기구가 참여하는 (가칭)'남양주시·LH 투자유치 실무협의체'를 구성해 기업 유치 전략과 산업단지 활성화 방안을 구체화할 예정이다.

시는 왕숙 도시첨단산업단지 조성을 통해 시민들이 지역에서 미래산업을 배우고 취업과 창업으로 연결될 수 있는 성장 기반도 마련한다. 기업 유치와 일자리 창출, 지역 정주가 선순환하는 구조를 구축해 자족도시 기반을 강화할 계획이다.

최현덕 남양주시장은 "왕숙 도시첨단산업단지는 남양주의 자족기능을 획기적으로 높일 핵심 성장거점"이라며 "국내외 앵커기업을 적극 유치하고 양질의 일자리를 창출해 남양주의 미래 산업 기반을 확실히 다지겠다"고 말했다.

이어 "경제자유구역 지정 건의와 투자유치 TF 구성 등 후속 조치를 신속히 추진해 기업이 찾는 산업도시로 도약할 수 있도록 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com