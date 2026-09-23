청와대, 추석 연휴 민생 사이버보안 점검…100여개 시스템 24시간 모니터링

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 23일 추석 연휴 사이버대응태세를 강화했다
- 통신·금융·교통 등 100여 개 시스템을 사전 점검했다
- 연휴엔 합동상황실 가동해 24시간 모니터링한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 추석 연휴를 앞두고 사이버공격이나 정보시스템 장애로 국민 생활에 불편과 혼란이 발생하지 않도록 연휴기간 비상 대응태세를 강화했다고 23일 밝혔다.
특히 통신·금융·교통·안전 등 민생과 밀접한 주요 정보시스템에 대한 사이버보안 점검을 실시했다.
청와대는 "추석 연휴에는 이동과 금융·통신 서비스 이용이 집중되는 반면 기관과 기업의 근무인력이 감소하는 만큼, 주요 시스템에 대한 사이버공격이나 장애가 발생할 경우 국민 생활에 미치는 영향이 클 수 있다"며 "관계부처와 함께 통신, 금융, 철도·항공·버스 등 교통, 112·119 등 국민 안전과 직결되는 100여 개 주요 정보시스템을 대상으로 사전 보안 점검을 실시했다"고 설명했다.
청와대는 추석 연휴기간에도 주요 정보시스템에 대한 24시간 사이버위협 모니터링과 비상대응체계를 가동한다. 연휴기간 발생할 수 있는 사이버위협에 더 신속하게 대응할 수 있도록 한국인터넷진흥원에 민·관·군 합동 사이버상황실을 구축했다.
합동 사이버상황실은 국가·공공기관과 민간, 군의 사이버위협 정보를 공유하고 이상징후를 모니터링하는 한편, 주요 사이버위협 발생 시 관계기관 간 상황전파와 공동 분석·대응을 지원하게 된다.
송기호 국가안보실 3차장은 한국인터넷진흥원에 마련된 민·관·군 합동 사이버상황실을 방문해 연휴기간 사이버위협 모니터링과 비상대응체계를 점검하고 근무자들을 격려했다.
송 차장은 "추석 연휴기간 국민들께서 안심하고 추석 연휴를 보내실 수 있도록 사전에 통신과 금융, 교통, 안전 등 국민 생활과 직결된 시스템에 대한 취약요인을 철저히 점검하고, 상황 발생 시에는 기관 간 신속히 정보를 공유하고 공동 대응해달라"고 강조했다.
the13ook@newspim.com