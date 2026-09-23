현대해상, SK와 청년 미래인재 육성…'프로젝트 트레일마크' 공개

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루트임팩트 운영기관 참여…교육·HR·사회혁신 전문가 자문단 구성

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 지난 21일부터 22일까지 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'에서 청년 미래인재 육성을 위한 '프로젝트 트레일마크'를 공개했다고 23일 밝혔다.

프로젝트 트레일마크는 청년들이 사회문제 해결 현장에서 쌓은 경험을 기록하고, 활동 과정에서 나타난 역할과 행동, 성장 등을 미래역량 관점에서 평가해 향후 취업 등 새로운 기회로 연결하는 프로그램이다.

현대해상은 청년들의 일 경험과 성장 기회가 줄어드는 가운데 실제 현장에서 쌓은 경험이 단순 활동 이력에 머무는 문제를 개선하기 위해 이번 프로젝트를 기획했다. 통계청 경제활동인구조사에 따르면 지난 8월 '쉬었음' 청년은 68만명으로 집계됐으며 청년층 취업자도 전년 동월보다 14만3000명 감소했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 22일 코엑스에서 열린 제3회 사회적가치페스타 스페셜 프로그램 '프로젝트 트레일마크' 발표회에서 현대해상 정경선 CSO, 태재대학교 염재호 총장, SK 수펙스추구협의회 지동섭 SV위원장(우측 첫번째부터)이 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=현대해상] 2026.09.23 yunyun@newspim.com

특히 사회문제 해결 과정에서 확인할 수 있는 문제 정의 능력과 협업, 실행력 등을 체계적으로 기록해 기업이 채용 과정에서 해당 역량을 확인하고 우대할 수 있는 시스템으로 발전시킨다는 계획이다.

현대해상은 프로젝트 추진을 위해 SK와 파트너십을 맺었다. 양사는 구상 단계부터 변화하는 인재상과 미래인재 육성을 위한 기업의 역할을 논의했으며 사업 방향과 실행 구조 등 주요 기획 과정도 공동으로 검토했다.

운영기관은 청년과 사회혁신 생태계를 연결해 온 비영리 사단법인 루트임팩트가 맡는다. 청년들의 사회문제 해결 활동을 지원하는 인액터스와 점프도 참여한다.

교육·HR·사회혁신 분야 전문가로 구성된 자문위원단도 운영한다. 염재호 태재대학교 총장과 장용석 연세대학교 교수, 엄윤미 아산나눔재단 이사장, 김성준 국민대학교 교수, 서현선 루트임팩트 이사, 정진우 ACG컨설팅 대표 등 6명이 참여한다.

정경선 현대해상 CSO(최고지속가능책임자)는 "프로젝트 트레일마크를 통해 더 많은 청년에게 양질의 경험을 제공하고, 그 경험이 이력 한 줄로 끝나지 않고 사회에서 더 큰 역할로 이어질 수 있는 기반을 만들겠다"고 말했다.

현대해상과 SK는 향후 기업과 사회혁신 기관, 학계 등으로 협력 범위를 확대해 청년들이 사회문제 해결 현장에서 쌓은 경험을 미래역량으로 인정받을 수 있도록 지원할 계획이다.

yunyun@newspim.com