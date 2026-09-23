한패스, 해외송금 이용자 기준 업계 1위

상반기 비송금 매출 72억9000만원…전년비 21.1% 증가

대출 중개·해외 진출로 외국인 금융 플랫폼 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 외국인 금융 플랫폼 한패스가 가입자와 월간활성이용자(MAU) 등 이용자 지표를 기반으로 해외송금 사업을 확대하는 한편 비송금 사업 비중을 높이고 있다.

23일 한패스에 따르면 총 가입자 수는 약 100만명으로 경쟁사 약 51만명의 두 배 수준이다. MAU는 55만명으로 경쟁사 약 19만명의 약 세 배이며 월간결제이용자(MAPU)는 25만명으로 경쟁사 약 13만명보다 많다.

회사 측은 이를 바탕으로 올해 월 송금 건수 약 60만건, 월 송금액 약 4400억원을 기록하고 있다고 설명했다. 자체 추산 기준 시장점유율은 약 22% 수준이다.

한패스 로고. [사진=한패스]

송금 외 사업도 확대되고 있다. 월렛과 선불카드 등 비송금 신사업 거래액은 2021년 11억원에서 지난해 2653억원으로 늘었다. 올해 상반기 비송금 매출액은 72억9000만원으로 전체 매출의 23.2%를 차지했다. 전년 동기 대비로는 21.1% 증가했다.

한패스는 2022년부터 매년 약 150억원을 외국인 대상 결제와 통신 서비스 확대에 투자해왔다. 회사는 국내 외국인 생활경제 시장 규모를 약 150조원으로 추산하고 관련 서비스를 확대한다는 계획이다.

향후에는 대출 중개 서비스 고도화와 해외 진출을 통해 사업 영역을 넓힐 예정이다. 플랫폼에서 축적한 데이터를 활용해 이용자에게 금융상품을 연결하고 금융 서비스 포트폴리오를 확대한다는 방침이다.

해외 시장에서는 한국과 현지를 오가는 교민과 아시아 이주노동자를 주요 고객층으로 보고 있다. 현재 호주와 일본에서 관련 라이선스를 확보하고 송금 인프라 가동을 준비하고 있으며 필리핀 등 주요 국가 진출도 추진하고 있다.

한패스 관계자는 "수년간 단기적인 이익보다 외국인 고객 기반과 플랫폼 생태계 구축에 집중해 온 전략이 사업 성과로 이어지고 있다"며 "국내 시장에서 축적한 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 대출 중개 서비스를 확대하고 아시아 주요국 진출을 가속화해 글로벌 크로스보더 금융 플랫폼으로 도약하겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com