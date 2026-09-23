배우 김우석, KT 위즈 승리 기원 시구…'닥터X' 연기 변신 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김우석이 수원KT위즈파크 마운드에 올라 KT 위즈의 승리를 응원한다.

김우석은 오는 24일 수원KT위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT 위즈와 NC 다이노스의 경기에 KT 위즈 시구자로 나선다. 야구팬들에게 힘찬 응원을 전하며 경기의 열기를 더할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김우석. [사진=에일리언컴퍼니] 2026.09.23 moonddo00@newspim.com

김우석은 드라마 '보이스 시즌 2, 3', '반의반', '군검사 도베르만', '금혼령, 조선 혼인 금지령' 등 다양한 작품에서 개성 있는 캐릭터를 맡으며 배우로서 입지를 넓혀왔다. '보이스 시즌 2, 3'에서는 골든타임팀의 디지털 포렌식 전문가 진서율 역을 맡아 사건의 단서를 추적하는 천재 해커의 면모를 보여줬으며, '반의반'에서는 은주 하숙에 머무는 의대 본과 3학년 배진수 역으로 등장해 극에 활력을 더했다.

특히 '군검사 도베르만'에서는 방산업체 회장 노태남 역을 맡아 첫 악역에 도전했으며, '금혼령, 조선 혼인 금지령'에서는 의금부 도사 이신원 역으로 분해 충직한 신하의 모습부터 소랑을 향한 연모의 감정까지 섬세하게 그려냈다. 또한 뮤지컬 '레드북', '쓰릴 미', '개와 고양이의 시간' 등 무대에서도 활약하며 드라마와 공연을 오가는 폭넓은 연기 행보를 이어왔다.

이어 김우석은 오는 10월 9일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'를 통해 새로운 연기 변신에 나선다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.

김우석은 극 중 구서대학교병원의 공식 '햇살캐'로 불리는 신입 인턴 의사 박태경 역을 맡는다. 해맑은 열정으로 똘똘 뭉친 박태경은 선량하고 의욕 넘치지만 매사 어설픈 인물로, 오직 수술에만 몰두하는 천재 의사 계수정(김지원)을 만나면서 평탄했던 병원 생활에 변화가 찾아온다. 냉철하고 카리스마 넘치는 계수정과 사수·부사수로 호흡을 맞추게 된 박태경이 극에 어떤 활력을 더할지, 김우석이 완성할 캐릭터에 기대가 모인다.

이처럼 작품마다 다양한 캐릭터를 소화하며 꾸준히 연기 활동을 이어가고 있는 김우석이 수원KT위즈파크에서 어떤 시구로 야구팬들에게 즐거움을 선사할지 기대가 모인다.

한편, 김우석의 시구를 만나볼 수 있는 KT 위즈와 NC 다이노스의 경기는 오는 24일 오후 6시 30분 수원KT위즈파크에서 펼쳐진다.

moonddo00@newspim.com