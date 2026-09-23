보이드, 미니 2집 선공개곡 '엔딩 크레딧' 콘셉트 포토·뮤비 티저 공개

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 5인조 남성밴드 보이드(V01D)가 미니 2집 '유스퀘이크(YOUTHQUAKE)'의 선공개곡 콘셉트포토를 공개했다.

23일 소속사 IX엔터테인먼트는 29일 선공개되는 보이드의 더블 타이틀곡 '엔딩 크레딧(Ending Credit)'의 콘셉트 포토를 지난 21일, 22일 순차 공개한데 이어 이날 자정 뮤직비디오 티저를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 보이드. [사진=IX엔터테인먼트] 2026.09.23 alice09@newspim.com

미니앨범 '유스퀘이크'는 청춘이 만들어내는 거대한 움직임과 변화를 뜻한다. 불안과 방황 속에서 흔들리는 청춘을 넘어, 그 흔들림마저 앞으로 나아가는 힘으로 바꾸며 자신만의 세계를 만들어가는 순간들을 담았다.

더블 타이틀곡으로 선보이는 '엔딩 크레딧'은 끝에서 다시 시작을 이야기 하려는 의미를 내포하고 있다. 한 장면이 끝나도 우리의 이야기는 계속되고, 또 다른 시작을 향한 움직임은 멈추지 않는 의지가 돋보이는 노래다.

콘셉트 포토는 송유찬, 조주연, 케빈박, 정지섭, 신노스케, 다섯 멤버들이 스튜디오와 세트에서 캐주얼 패션을 통해 매력 넘치는 모습을 보여주고 있다.



티저에서는 자연 속으로 떠난 멤버들이 유성을 발견하고, 노래를 부르고 연주를 하며 어둠을 밝히는 모습으로 희망으로 나아가는 메시지를 전한다.

함께 지나온 순간들을 한 편의 영화처럼 돌아보며, 그 끝에서 다시 시작될 새로운 이야기를 그려낸 곡의 정체성이 느껴진다.



소속사 IX엔터테인먼트 관계자는 "지난 3월 데뷔 이후 5명 멤버들이 다양한 공연을 통해 각자의 매력과 실력을 보여주며 보이드라는 이름으로 결속력을 다져왔다"며 "새 앨범 활동을 통해서는 더욱 단단해진 면모를 보여드리고자 신곡 준비와 콘텐츠 작업에 멤버들 모두 열정적인 모습을 보여주었다"고 밝혔다.



보이드의 2집 미니앨범 '유스퀘이크'의 더블 타이틀곡 '엔딩크레딧' 음원은 오는 29일 선공개되며, 신보는 10월 13일 발매된다.

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