한국관광공사, '대한민국 구석구석' 한눈에 보는 추석 무료 여행지·체험 정보 소개

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 22일 '대한민국 구석구석'을 통해 추석 연휴를 알차게 즐길 수 있는 국내 여행지를 추천했다. 이번 콘텐츠는 연휴 기간 전 세대가 가볼만한 관광지와 문화행사 및 체험 프로그램을 한눈에 볼 수 있도록 구성됐다.

주요 관광지로는 ▲조선의 찬란한 역사를 엿볼 수 있는 '여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵)(경기 여주)' ▲한국 현대미술 기획전시를 만날 수 있는 '청주 국립현대미술관(충북 청주)' ▲천혜의 자연을 품은 '국립백두대간수목원(경북 봉화)'과 ▲'국립덕유산자연휴양림(전북 무주)' 등이 포함됐다.

백두대간수목원. [사진=한국관광공사]

명절 분위기를 더해줄 문화 행사 및 체험 프로그램도 다채롭다. 오는 25일부터 27일까지 남산골한옥마을에서 열리는 '2026 남산골 추석축제'에서는 전통 공연부터 명절 체험, 전통 공예와 먹거리까지 다양한 추석 풍경을 즐길 수 있다. 국립아시아문화전당재단에서 열리는 '보름달 아시아'에서는 어린이를 위한 증강현실 놀이, 인형극, 서커스 공연 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 이 외에도 전국의 추석 명절 행사 정보를 모아볼 수 있도록 한국문화정보원의 '문화포털-문화캘린더' 연결 링크도 함께 제공했다.

남산골 한옥마을 [사진=한국관광공사]

자세한 추석 여행 콘텐츠 정보는 대한민국 구석구석 누리집(korean.visitkorea.or.kr) 및 모바일 앱에서 확인하면 된다.

공사 이선우 국내디지털마케팅팀장은 "연휴 동안 국민들이 전국 각지의 매력적인 관광지와 문화 행사를 즐기며 풍성한 추석 명절을 보내시길 바란다"라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com