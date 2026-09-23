이준기·켄타로 '키드냅 게임', 7개 도시 납치극 시작…단 한 명만 살아남는다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '키드냅 게임'이 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 벌어진 납치 사건과 잔혹한 서바이벌 게임의 실체를 예고했다.

오는 10월 6일 첫 방송되는 채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 서울, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 마닐라, 나하 등 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 발생한 전대미문의 납치 사건을 다룬 스릴러다. 한국, 일본, 홍콩 공동 제작으로 완성된 글로벌 프로젝트이자, 탄탄한 연기력으로 전 세계 팬심을 사로잡은 두 톱배우, 사카구치 켄타로가 주연을 맡아 이준기와 첫 호흡을 맞춘다는 점에서 기대를 모으고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 키드냅 게임 예고. [사진=후지TV·메이커빌·심스토리] 2026.09.23 moonddo00@newspim.com

이와 관련 공개된 메인 예고 영상은 "아시아의 7개 도시에서 동시다발적인 납치 사건이 발생했습니다"라는 긴박한 뉴스로 포문을 열며 시작부터 시선을 집중시킨다. 이어 아내가 납치된 사실을 알게 된 도쿄 형사 니이데 토시로(사카구치 켄타로)가 범인을 잡기 위해 다급히 현장으로 뛰어드는 모습과, "혹시 제 딸아이 보신 분 안 계세요?"라며 절박하게 거리를 헤매는 한기주(이준기)의 모습이 교차되며 단숨에 긴장감이 치솟는다.

특히 서울과 도쿄뿐만 아니라 아시아 7개 도시에서 거의 같은 시각 연쇄 납치가 벌어졌다는 사실이 드러나며 사건의 거대한 스케일을 짐작하게 한다. 단 한 명의 목격자도 없이 실종자들의 행방마저 오리무중인 가운데, 각기 다른 밀실에 갇힌 7인의 인질과 이들을 구하기 위해 판에 뛰어든 7명의 참가자라는 잔혹한 게임의 윤곽이 서서히 드러난다.

소중한 사람을 구하기 위해 '사건의 주동자를 체포하라'는 미션을 부여받은 니이데 토시로를 비롯해, 참가자 전원에게는 저마다의 미션과 함께 '다른 참가자보다 먼저 달성하라'는 잔혹한 규칙이 하달된다. 게다가 금전이 목적이 아닌 의문의 게임이라는 사실이 드러나며 혼란을 더하는 가운데, 수수께끼 청년(카사마츠 쇼)까지 서늘한 존재감으로 가세해 본격적인 게임의 시작을 알린다.

무엇보다 소중한 사람을 살리기 위해 점차 한계로 치닫는 인물들의 변화가 몰입감을 더한다. 니이데 토시로는 아내뿐만 아니라 위기에 빠진 모두를 구하기 위해 고군분투하며 사건의 실체에 다가서고, 의사의 신념마저 내려놓은 채 누군가를 위협하고 있는 한기주를 비롯한 참가자들은 절박한 위기 속에서 극단의 선택으로 내몰린다. "이제 곧 미션을 달성할 것 같은 참가자가 있어"라는 의미심장한 목소리와 함께, 단 10일의 제한 시간 속 단 한 명만이 살아남을 수 있는 잔혹한 서바이벌의 서막이 오른 '키드냅 게임'. 첫 방송을 향한 호기심이 최고조로 상승하고 있다.

채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 오는 10월 6일 화요일 밤 10시 첫 방송된다.

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