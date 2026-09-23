'메이드 인 코리아2' 현빈, 끝내 총구 겨눴다…폭주하는 욕망의 끝은

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '메이드 인 코리아 시즌2'가 돌이킬 수 없는 선택의 순간을 맞는다.

9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 '백기태'의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마 '메이드 인 코리아 시즌2'가 5-6회 공개를 앞두고 끝을 향해 내달리는 인물들의 위태로운 선택을 담은 스틸을 공개해 궁금증을 증폭시킨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 메이드 인 코리아 스틸. [사진=디즈니+] 2026.09.23 moonddo00@newspim.com

공개된 스틸은 '백기태'(현빈)와 '백기현'(우도환), '백소영'(차희) 삼남매를 둘러싼 관계의 균열부터 거대한 욕망의 소용돌이가 절정을 향해 치닫는 순간들을 포착해 긴장감을 끌어올린다. 먼저 '강대일'(강길우)의 죽음에 얽힌 진실로 충격에 휩싸인 '백소영'으로 인해 걷잡을 수 없는 감정을 드러내는 '백기현'과 '백기태'의 모습은 세 사람의 관계에 돌이킬 수 없는 변화가 찾아올 것을 예고한다. 자신뿐 아니라 가족의 신변까지 위협하는 '황대식'(허정도)을 직접 처리하기 위해 총구를 겨눈 '백기태'의 모습이 담긴 스틸도 이목을 집중시킨다. 긴박하게 어딘가로 향하는 모습에 이어 다급한 표정으로 상황을 주시하는 순간까지 포착되며, 끝없이 앞을 가로막는 위기 속 그가 어떤 선택을 내리게 될지 궁금증을 높인다. 특히 '백기태'가 직접 행동에 나선 만큼, 그의 선택이 앞으로의 판도를 어떻게 뒤흔들지 관심이 집중된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 메이드 인 코리아 스틸. [사진=디즈니+] 2026.09.23 moonddo00@newspim.com

여기에 병원에 포진한 군 병력 사이에서 총기를 든 '장건영'(정우성)과 '오예진'(서은수)의 모습은 '백기태'를 향한 추적의 여정에 심상치 않은 상황이 벌어졌음을 짐작하게 한다. 이처럼 각자의 욕망과 신념을 좇아 달려온 인물들의 선택이 마침내 하나의 거대한 흐름으로 맞물리기 시작한 가운데, 마지막까지 한 치 앞을 내다볼 수 없는 전개로 시청자들을 사로잡을 전망이다.

예측 불가한 전개로 극한의 긴장감을 예고하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 5-6회는 바로 오늘 오직 디즈니+에서 공개되며, 총 6개의 에피소드를 만나볼 수 있다.

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