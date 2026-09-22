[2026AG] '한국 신기록' 남자 혼계영 400m 銅 수확, '샛별' 김영범 메달 수집 중

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 수영대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 혼계영에서 동메달을 목에 걸었다. 신예 김영범은 금메달, 은메달에 이날 동메달까지 목에 걸었다.

이주호(배영)-최동열(평영)-양재훈(접영)-김영범(자유형)은 22일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 남자 혼계영 400m 결승에서 3분31초97을 합작했다. 중국(3분27초89), 일본(3분28초70)에 이어 3위로 동메달을 수확했다.

[일본 도쿄 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 한국 수영 대표팀 이주호, 최동열, 양재훈, 김영범이 22일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 남자 혼계영 400m 결승에서 3분31초97을 합작해 동메달을 목에 걸었다. 이 기록은 지난 2023년 열린 2022 항저우 대회에서 기록한 3분32초05를 넘기는 한국 신기록이다. 2026.09.22 willowdy@newspim.com

첫 주자 이주호가 53초92로 100m 구간을 3위로 통과했다. 이후 최동열과 양재훈이 각각 200m, 300m 구간을 3위로 통과했다. 마지막 주자로 나선 김영범이 분전했지만, 경기를 뒤집기엔 역부족이었다.

중국은 지난 2014 인천 대회부터 이 종목에서 4회 연속 정상을 지키고 있다.

2023년 열린 2022 항저우 대회 이 종목 은메달에 이어 한국은 2회 연속 시상대에 올랐다. 이날 한국은 당시 기록했던 3분32초05의 한국 신기록을 단축시켰다.

한국은 이날 오전 예선에서 윤지환-조성재-김지훈-황선우가 전체 5위(3분39초17)로 결승에 올랐다. 결승에서는 이주호-최동열-양재훈-김영범으로 교체했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김영범이 21일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 50m 결선을 마친 후 기뻐하고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com

이번 대회 샛별로 떠오른 김영범은 이날 동메달을 추가하며 20일 자유형 100m 은메달, 21일 자유형 50m 금메달에 이어 사흘 연속 시상대에 올랐다. 금, 은, 동을 모두 수집했다.

김영범은 신장 195cm에 윙스팬(양팔을 벌렸을 때 한쪽 손끝에서 반대쪽 손끝까지 길이)은 216cm에 달한다. 타고난 피지컬은 폭발적인 스피드를 요구하는 단거리 종목에서 강력한 무기로 작용한다. 앞으로 성장 가능성도 무궁무진하다.

한편 황선우는 남자 100m 자유형, 남자 800m 계영에 이어 이 부문까지 동메달 3개를 수확했다.

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