추미애 지사 "신선한 그냥드림으로 따뜻한 명절 되길...이마트 후원 감사"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 22일 광명서 협약식에 참석했다
- 이마트 후원으로 그냥드림에 친환경 농산물이 더해졌다
- 추 지사는 먹거리 취약계층 지원을 지속하겠다고 했다
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이마트, 3년간 총 6억 원 후원...친환경 농산물 등 신선 먹거리 제공
추 지사, 현장서 멜론·고구마 전달하며 "지역 나눔 확산에 경기도가 함께할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 광명푸드뱅크마켓센터에서 열린 '신선한 그냥드림' 협약식에 참석해 지역 사회의 따뜻한 나눔 행보에 감사의 뜻을 전하고 먹거리 취약계층을 위한 지속적인 지원을 약속했다.
추미애 지사는 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이마트에서 3년간 총 6억 원을 후원해주시기로 하면서 기존 '그냥드림' 사업에 친환경 농산물까지 더해 이용자분들께 한층 신선한 먹거리를 제공할 수 있게 됐다"며 협약 소식을 전했다.
추 지사는 이날 행사 현장에서 이용자들에게 멜론과 고구마 등 신선 농산물을 직접 담아주며 소통하는 시간을 가졌다.
추 지사는 "현장에서 만난 한 어머님께서 '가족이 항암치료 중인데 친환경 과일을 전할 수 있어 기쁘다'며 '이번 추석은 든든하게 보낼 수 있겠다'고 하신 말씀이 참 오래 마음에 남았다"며 "박승원 광명시장과 사회복지협의회, 광명푸드뱅크마켓센터 봉사자 및 관계자들의 정성이 모여 따뜻한 명절을 보낼 힘이 되길 바란다"고 말했다.
이어 "좋은 뜻으로 후원을 결정해 준 이마트와 십시일반 동참해 준 이마트 직원 여러분께 다시 한번 깊이 감사드린다"며 "지역에서 시작된 따뜻한 나눔이 경기도 전역으로 확산할 수 있도록 도 차원에서도 함께하겠다"고 강조했다.
'그냥드림'은 생계형 위기 가구에 먹거리와 생필품을 조건 없이 지원하는 경기도의 대표적인 복지 정책으로 이번 협약을 통해 친환경 신선 식품 지원 범위가 확대될 전망이다.
1141world@newspim.com