추미애 지사 "신선한 그냥드림으로 따뜻한 명절 되길...이마트 후원 감사"

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광명푸드뱅크마켓해서 이마트와 '신선한 그냥드림' 협약 체결

이마트, 3년간 총 6억 원 후원...친환경 농산물 등 신선 먹거리 제공

추 지사, 현장서 멜론·고구마 전달하며 "지역 나눔 확산에 경기도가 함께할 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 광명푸드뱅크마켓센터에서 열린 '신선한 그냥드림' 협약식에 참석해 지역 사회의 따뜻한 나눔 행보에 감사의 뜻을 전하고 먹거리 취약계층을 위한 지속적인 지원을 약속했다.

추미애 경기도지사가 22일 광명푸드뱅크마켓센터에서 열린 '신선한 그냥드림' 협약식에 참석해 지역 사회의 따뜻한 나눔 행보에 감사의 뜻을 전하고 먹거리 취약계층을 위한 지속적인 지원을 약속했다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

추미애 지사는 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이마트에서 3년간 총 6억 원을 후원해주시기로 하면서 기존 '그냥드림' 사업에 친환경 농산물까지 더해 이용자분들께 한층 신선한 먹거리를 제공할 수 있게 됐다"며 협약 소식을 전했다.

추 지사는 이날 행사 현장에서 이용자들에게 멜론과 고구마 등 신선 농산물을 직접 담아주며 소통하는 시간을 가졌다.

추 지사는 "현장에서 만난 한 어머님께서 '가족이 항암치료 중인데 친환경 과일을 전할 수 있어 기쁘다'며 '이번 추석은 든든하게 보낼 수 있겠다'고 하신 말씀이 참 오래 마음에 남았다"며 "박승원 광명시장과 사회복지협의회, 광명푸드뱅크마켓센터 봉사자 및 관계자들의 정성이 모여 따뜻한 명절을 보낼 힘이 되길 바란다"고 말했다.

이어 "좋은 뜻으로 후원을 결정해 준 이마트와 십시일반 동참해 준 이마트 직원 여러분께 다시 한번 깊이 감사드린다"며 "지역에서 시작된 따뜻한 나눔이 경기도 전역으로 확산할 수 있도록 도 차원에서도 함께하겠다"고 강조했다.

'그냥드림'은 생계형 위기 가구에 먹거리와 생필품을 조건 없이 지원하는 경기도의 대표적인 복지 정책으로 이번 협약을 통해 친환경 신선 식품 지원 범위가 확대될 전망이다.

1141world@newspim.com