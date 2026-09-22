박완수 경남지사 "피지컬AI 필요한 산업 경남 집적…1강 도약 앞장"

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피지컬AI 기술 적용 위한 협약 체결

정책금융기관과 지역은행 역할 분담

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 제조현장에 피지컬AI 기술을 적용하기 위해 정책금융기관과 지역은행, 지자체 간 협력에 나섰다.

도는 22일 서울 한국산업은행 본점에서 열린 '피지컬AI 지역거점 발전 포럼'에서 경북·전북, 정책금융기관, 지역은행과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 22일 한국산업은행 본점에서 열린 피지컬AI 지역거점 발전 포럼에서 인사말을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.09.22

협약에는 경남·경북·전북을 비롯해 한국산업은행, IBK기업은행, 신용보증기금, 전북은행, iM뱅크, BNK경남은행 등이 참여했다. 참여 기관들은 지역 유망 기업과 프로젝트를 발굴하고 피지컬AI 기술의 실증과 사업화에 필요한 금융 지원을 연계하기로 했다.

지자체는 관련 기업과 프로젝트 발굴, 기업 유치, 산업 인프라 조성, 행정 지원을 맡는다. 정책금융기관은 기업과 프로젝트의 금융 수요를 파악해 정책금융 프로그램과 연결한다. 지역은행은 지역 기업 네트워크를 활용해 금융 수요를 발굴하고 정책금융기관과의 연계를 지원한다.

피지컬AI는 인공지능이 기계·설비·로봇 등 실제 장치와 결합해 작동하는 기술 분야다. 기술을 현장에 적용하고 고도화하려면 제조시설과 방대한 산업 데이터가 필요하다.

박완수 경남지사는 "경남은 지난 50여 년간 대한민국 제조업을 이끌어 온 제조업의 본산"이라며 "기계·방산·원전·조선·항공·자동차 등 피지컬AI 기술이 필요한 산업이 집적돼 있다"고 말했다.

이어 "피지컬AI 기술을 접목하려면 데이터를 시험할 수 있는 산업현장이 중요하다"며 "금융과 기업, 지방자치단체가 연결돼 산업생태계를 바꾸는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.

최근 중국 상하이 로봇기업 방문 경험도 언급했다. 휴머노이드 로봇의 대량 생산과 산업현장 투입이 빠르게 진행되는 만큼 국내에서도 대응 속도를 높여야 한다는 취지다.

도는 조선·기계·우주항공·방산 등 주력산업을 중심으로 피지컬AI 기술 수요가 있는 분야와 기업을 발굴할 계획이다. 발굴한 수요를 유망 프로젝트로 구체화하고 기술 실증과 사업화 과정에 필요한 금융 지원을 연계한다.

산업 인프라 확충과 규제 개선 등 현장 적용을 위한 지원체계도 마련할 방침이다.

이날 포럼에는 배경훈 과학기술정보통신부 부총리 겸 장관과 이억원 금융위원장, 박상진 한국산업은행 회장, 경남·경북·전북도지사, 정부·금융기관·지역은행·기업 관계자 등 200여 명이 참석했다. 경남에서는 LG전자와 삼현, 로봇밸리 등 기업이 자리했다.

참석자들은 휴머노이드와 협동로봇 등 피지컬AI 기술의 산업현장 적용 가능성을 살펴보고 3개 지역의 발전전략과 정책금융기관의 지원 방안을 공유했다.

박 지사는 배경훈 부총리에게 지역 AI 기술 거점 조성을 위한 'AI 컨버전스 기술혁신 플랫폼 구축' 사업 지원을 건의했다. 이억원 금융위원장에게는 국민성장펀드 지원 대상에 조선과 원전·소형모듈원자로(SMR)를 포함하고, 비수도권 금리를 추가 인하해 달라고 요청했다.

중소형 조선사를 위한 선수금환급보증(RG) 발급 가이드라인과 패스트트랙 심사제도 마련도 건의했다.

news2349@newspim.com