인천공항세관, 마약사범 잇따라 검거…항공기 내·화장실서 발견 마약 단서

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =세관 당국이 인천국제공항의 항공기와 여객터미널 등에서 발견된 마약류를 단서로 수사를 벌여 마약사범들을 잇따라 검거했다.

인천공항세관은 지난해 5월부터 최근까지 인천공항 이착륙 항공기와 공항 화장실에서 발견된 마약류를 단서로 수사를 벌여 마약 밀수·유통 일당 7명을 적발했다고 22일 밝혔다.

세관은 지난해 5월 16일 오전 7시 38분쯤 캄보디아에서 인천공항 제1여객터미널에 도착한 항공기 좌석 밑에서 흰색 분말이 발견했다는 신고를 접수했다.

감정 결과 이 물질은 이른바 클럽 마약으로 유명한 케타민으로 확인됐으나 발견 당시 탑승객이 모두 내린 상태로 혐의자를 특정짓는데 어려움을 겪었다.

인천국제공항 여객터미널 화장실서 발견된 담배형 대마초 [사진=인천공항세관]

하지만 세관 수사팀은 항공편 좌석 주변과 도착 시간대 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 30대 남성 A씨를 피의자로 특정했다.

이후 수사팀은 A씨의 주거지 압수수색과 휴대전화 디지털 포렌식을 통해 범행을 입증할 자료를 확보하고 이 과정에서 30대 여성 B씨가 범행에 가담한 정황을 포착했다. 수사팀은 지난달 7일 오전 캄보디아에서 인천공항을 통해 입국하던 B씨를 검거하고 그의 속옷 안에서 케타민을 찾아냈다.

또 B씨와 함께 입국한 30대 남성 2명에 대해서도 마약류 투약 여부를 확인해 양성 반응이 나오자 관할 경찰서로 신병을 이첩했다. 조사 결과 A씨와 B씨 등은 코카인, 대마, 케타민 등을 국내로 밀반입하고 이른바 '던지기' 방식으로 유통한 것으로 파악됐다.

세관은 또 지난해 12월 16일 오전 인천공항 입국장 장애인 화장실에서 담배 형태로 만들어진 대마초 3갑이 발견되자 수사에 나섰다.

수사팀은 당시 화장실 내부에는 CCTV가 없어 직접적인 증거를 찾기 어려웠고 국립과학수사연구원 감정 결과 지문도 나오지 않아 한 동안 피의자를 특정짓지 못했다. 2개월 동안 화장실 출입구 주변을 촬영한 CCTV 영상으로 방문자 동선을 분석한 결과 특이 행동을 보인 30대 남성 C씨를 용의자로 특정했다.

수사팀은 C씨의 차량을 수색해 공항 화장실에서 발견된 것과 동일한 형태의 담배형 대마초를 찾아 압수했다. 수사팀은 휴대전화 포렌식을 통해 C씨와 함께 대마초와 사일로사이빈(환각 성분) 함유 초콜릿 등을 밀수입한 30대 남성 2명도 추가로 입건했다.

남창훈 인천공항세관 조사국장은 "마약사범들은 단속을 피하기 위해 갈수록 은밀하고 지능적인 방법으로 마약류를 반입하고 있다"며 "마약류가 국내에 반입·유통되는 것을 차단할 수 있도록 단속을 강화하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com