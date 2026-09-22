남양주시, 추석 전 취약계층 6586가구 대상 맞춤형 복지 지원 추진

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 추석 명절을 앞두고 취약계층을 위한 맞춤형 복지지원을 추진하고 연휴 기간 복지 공백을 최소화하기 위한 촘촘한 복지 돌봄체계를 가동한다고 22일 밝혔다.

남양주시청 전경. [사진=남양주시]

시에 따르면 남양주시복지재단을 비롯해 읍면동 지역사회보장협의체, 남양주시자원봉사센터 읍면동 자원봉사단, 희망케어센터, 지역 내 기업·단체 등이 참여하는 민관 협력 복지지원 체계를 통해 취약계층을 집중 지원한다.

민간 영역에서는 남양주시복지재단과 희망케어센터, 읍면동 지역사회보장협의체, 자원봉사단, 기업·단체 등이 약 6억 544만 원 규모의 후원금품을 마련해 지역 내 취약계층 6586가구에 전달하고 있다. 시는 단순 물품 지원을 넘어 직접 가정을 방문해 안부를 확인하고 지원 누락 및 중복 여부를 점검해 명절 기간 돌봄이 필요한 이웃을 세심하게 살필 계획이다.

시는 추석 연휴 기간 동안 희망케어센터 24시간 비상 대응체계를 운영한다. 재택 상황근무를 통해 긴급상황 발생 시 임시주거 제공과 후원물품 지원 등 필요한 조치를 신속하게 실시할 수 있도록 대응체계를 유지한다는 방침이다.

지난 16일 최현덕 남양주시장이 대한적십자봉사회 남양주시협의회가 주관한 '나눔의 행복, 풍요로운 한가위' 행사에 참여했다. [사진=남양주시]

남양주시는 이날 퇴계원읍 현장시장실과 연계해 홀몸 어르신과 장애인 가정 등 취약계층 2가구를 직접 방문해 안부를 살피고 생활 여건을 점검했다. 아울러 지역 내 노인·장애인 시설 및 관련 단체 27개소에는 명절 위문금을 지원해 복지 사각지대 해소에 나섰다.

이와 함께 시는 남양주시복지재단과 희망케어센터, 읍면동 지역사회보장협의체, 자원봉사단, 기업·단체 등은 식료품과 명절선물, 모둠전, 온누리상품권 등 다양한 후원물품을 취약계층에게 전달하며 지역 곳곳에서 나눔 문화를 확산시키고 있다.

시는 읍면동별 지원 현황을 공유해 민간 후원과 봉사활동이 특정 가구에 중복되거나 지원이 필요한 가구가 대상에서 누락되는 일이 발생하지 않도록 관리할 계획이며 현장방문 과정에서 추가 지원이 필요한 사항도 함께 확인해 맞춤형 복지지원을 강화한다는 계획이다.

최현덕 남양주시장은 "명절이 다가올수록 외로움과 어려움을 더 크게 느끼는 이웃들이 있다"며 "민관이 함께 촘촘하게 살피고 신속하게 연계해 모든 시민이 따뜻하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 최 시장은 "이번 나눔이 지역사회가 서로의 안부를 살피고 함께 돌보는 따뜻한 돌봄문화로 이어지길 바란다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com