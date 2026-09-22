SSI 쉐퍼 코리아, 기존 물류창고 기반 '브라운필드' 자동화 현대화 방안 제시

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 글로벌 인트라로지스틱스 솔루션 기업 SSI 쉐퍼 코리아(대표 전재범)가 물류 현장의 인력 부족과 신규 부지 확보 부담을 완화하기 위한 대안으로 기존 물류창고 시설을 개조·고도화하는 '브라운필드(Brownfield) 현대화' 솔루션을 제시했다.

[사진=SSI 쉐퍼 코리아 제공]

최근 물류 업계에서는 신규 부지 개발에 따른 비용 부담과 인허가 지연, 운영 인력 구인난이 지속되면서 완전히 새로운 부지에 창고를 짓는 그린필드(Greenfield) 방식 대신, 기존에 운영 중인 건축물과 인프라를 유지한 채 설비를 개편하는 브라운필드 프로젝트에 대한 관심이 증가하고 있다. 이에 대해 SSI 쉐퍼 코리아는 기존 건축 구조 변경을 최소화하면서 수직 고밀도 보관 시스템, 로봇 등 자동화 설비, 통합 제어 소프트웨어를 단계적으로 구축해 운영 효율을 개선하는 접근 방식을 소개했다.

해당 방안의 핵심 요소 중 하나인 고밀도 보관 시스템은 창고 내부의 상부 유휴 공간(수직 공간)을 활용해 추가 토지 매입 없이 보관 용량을 증대시키는 기술이다. 실제 독일 공작기계 기업 하딩게 켈렌베르거(Hardinge Kellenberger)의 경우, SSI 쉐퍼의 수직 리프트 모듈 '로지맷(LOGIMAT)' 6대와 창고 관리 제어 시스템 '와마스(WAMAS Lift & Store)'를 도입해 기존 건물의 구조 변경 없이 부품 보관 면적을 약 35% 절감하는 효과를 거둔 바 있다.

설비 간의 유기적인 연계와 소프트웨어 통합 역시 주요 구축 과제로 꼽힌다. 호주 브리즈번에 위치한 코카콜라 아마틸(Coca-Cola Amatil) 물류센터는 고층 랙 시스템, 자동 피킹 장비, 물류 로봇, 컨베이어 시스템을 WAMAS 소프트웨어로 중앙 연동했다. 이를 통해 연간 250만 케이스 이상의 물동량을 처리하는 동시에, 기존 전체 작업 공정 중 수작업으로 진행되던 물류 처리의 약 50%를 자동화 공정으로 전환했다.

기존 시설의 연속 가동을 유지하면서 단계적으로 설비를 확충한 사례도 있다. 아일랜드 더블린에 위치한 의약품 유통기업 유나이티드 드럭(United Drug) 물류센터는 기존 부지 면적을 그대로 유지한 상태에서 창고 구역 일부를 통폐합하며 자동화 공정을 총 5단계에 걸쳐 점진적으로 확대 적용했다. 그 결과 설비 가동 중단 없이 시간당 피킹 처리량을 기존 7,000개 주문 라인에서 1만 2,000개 주문 라인으로 대폭 끌어올렸다.

전재범 SSI 쉐퍼 코리아 대표는 "물류창고 현대화 사업에서는 특정 개별 기술의 도입에 앞서 사업장의 장기적 운영 목표를 명확히 설정하는 것이 우선"이라며 "향후 예상되는 물동량 처리 용량과 운영 유연성, 재고 데이터의 가시성을 종합적으로 검토해 설비와 제어 소프트웨어를 단계적으로 통합해 나가는 접근이 요구된다"고 밝혔다.

한편, SSI 쉐퍼 코리아는 국내 제조 및 유통·물류 기업들을 대상으로 기존 운영 시설에 대한 사전 환경 분석을 실시하고, 수직 공간 활용부터 전사 물류 소프트웨어 통합 및 단계별 장비 자동화까지 포괄하는 맞춤형 창고 현대화 컨설팅을 지속적으로 공급할 계획이다.

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