현대로템, 항공우주 생산기지에 현대차 스마트팩토리 기술 도입

AI 핵심 요약beta
- 현대로템이 22일 현대차와 스마트팩토리 협력 MOU를 체결했다.
- 항공우주 생산현장에 AI 자동화를 도입해 안전성도 높이기로 했다.
- 2034년까지 3000억원 투자해 항공우주 기지를 구축한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대로템이 항공우주 생산 현장의 안전성과 품질 경쟁력을 높이기 위해 현대자동차의 스마트팩토리 기술을 도입한다.
현대로템은 최근 현대차와 생산 현장 자동화를 통한 안전성 향상을 위한 포괄적 기술협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
양사는 현대로템 항공우주 사업장에 자동화 시스템을 도입하기 위해 협력한다. 현대로템은 생산 공정에 현대차의 인공지능(AI) 기반 스마트팩토리 기술을 적용해 고위험 공정의 작업 안전성을 높이고 생산 품질을 개선한다는 계획이다.
현대로템은 현재 국방과학연구소(ADD), 국방기술진흥연구소와 함께 덕티드 램제트 엔진과 극초음속 엔진, 재사용 발사체용 메탄엔진 등 항공우주 추진기관 관련 기술 개발 과제를 수행하고 있다.
이번 협력을 통해 첨단 항공우주 제품 생산 과정에서 발생할 수 있는 안전사고 위험을 줄이고 생산 차질 가능성도 낮춘다는 방침이다.
현대로템은 항공우주 분야 인프라 투자도 확대하고 있다. 지난 3월 전북특별자치도 및 무주군과 항공우주 생산기지 조성을 위한 투자협약을 체결했다. 오는 2034년까지 약 3000억원을 투자해 생산과 연구개발을 아우르는 항공우주 종합 생산기지를 구축할 계획이다.
사업 영역도 넓히고 있다. 현대로템은 지난해 ADD가 발주한 장거리 공대공 유도탄 기체구조 및 추진기관 핵심기술 과제를 수주했다. 현재 실제 제품과 동등한 수준의 상세 설계를 수행하고 있으며 구성품 단계까지 제작 역량을 확보했다.
현대로템은 1990년대 국내 최초 액체추진로켓 개발에 참여한 이후 항공우주 엔진 기술을 축적해왔다. 2000년대 초부터 램제트 엔진 기술 개발에 착수했고 최근에는 극초음속 엔진 등으로 사업 범위를 확대하고 있다.
현대로템 관계자는 "이번 기술 협력을 통해 항공우주 생산 현장의 안전사고 위험을 낮출 수 있을 것으로 기대한다"며 "첨단 무인화 기술을 활용해 안전한 작업 환경을 조성하고 엔진과 추진체 등의 품질 경쟁력도 높이겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com